Bắt nghi can 'cướp' 4 thẻ điện thoại nạp vào game để chơi tài xỉu

Chiều 17-9, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc Cao Xuân Hoàng (32 tuổi, quê xã Linh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) vờ mua 4 thẻ cào điện thoại trị giá 2 triệu đồng rồi “cướp” luôn.

Từ sáng 17-9, cộng đồng mạng xã hội xôn xao đoạn video clip và phẫn nộ trước hành động một nam thanh niên đi mua thẻ cào điện thoại rồi “cướp” luôn 4 thẻ cào, bỏ chạy. Sự việc được camera nhà dân ghi lại.

Vụ việc xảy ra vào ngày 15-9, tại ki ốt bán tạp hóa của ông Lê Quang Huy (62 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An). Theo ông Huy, bán thẻ cào điện thoại trị giá 100 nghìn đồng thì chỉ được 4 nghìn đồng, nhưng bị mất tới 4 thẻ cào trị giá 2 triệu đồng. Lúc bị “cướp”, ông Huy có đuổi theo để “xin lại” 4 thẻ cào, nhưng bất lực trên con đường có đông người đi lại. Khi video clip đưa lên mạng xã hội, một phụ nữ xưng là chị gái của thanh niên nêu trên đến xin ông Huy trả lại tiền 4 thẻ cào điện thoại.

Một số người ngỏ lời hỗ trợ ông Huy tiền, nhưng ông từ chối. Ông Huy cũng cho biết, việc đăng tải video lên mạng xã hội là mong muốn nam thanh niên “quay đầu là bờ”, chứ không muốn đẩy một nam thanh niên vào tù tội.

Sau đó, cơ quan chức năng tìm ra nam thanh niên nêu trên chính là Hoàng.

Theo ông Nguyễn Đăng Thành - Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc, Công an xã Hưng Lộc đã phối hợp các đơn vị chức năng truy tìm và bắt được Hoàng khi Hoàng đang lẫn trốn trên địa bàn TP Vinh.

Bước đầu, tại cơ quan công an Hoàng khai nhận lấy trộm thẻ điện thoại rồi nạp vào game để chơi tài xỉu.