Đón lõng ở chung cư bắt nghi can thực hiện nhiều vụ cướp giật ở TP.HCM

(PLO)- Sau thời gian ngắn, Công an đã nhanh chóng bắt giữ nhiều nghi can trong đường dây này.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ Trần Kim Thuận (SN 1991, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đơn vị này cũng đang giữ Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, ngụ quận 10), Nguyễn Phùng Thanh Đông (SN 1989, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Tùng Lâm (SN 1998, ngụ quận 8) để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhiều vụ cướp giật trong đêm

Trong một thời gian ngắn, công an Bình Thạnh tiếp nhận tin trình báo nhiều vụ cướp giật lúc nửa đêm đến rạng sáng trên địa bàn. Các vụ án đều có đặc điểm chung là kẻ cướp sử dụng xe máy, gây án một mình.

Cụ thể, gần 4 giờ sáng ngày 2-10, anh LSH (SN 1972, ngụ TP Thủ Đức) chạy xe máy chở chị chị ĐTH trên đường Bạch Đằng, hướng từ vòng xoay Hàng Xanh về hướng chợ Bà Chiểu.

Khi đến trước số 80-88 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, chị H bị một người đàn ông đi xe máy cùng chiều từ phía sau áp sát giật chiếc điện thoại Iphone 13 rồi tăng ga tẩu thoát.

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 ngày 23-9, anh MTT (SN 1971) chạy xe chở theo chị TNL về nhà. Khi đến trước số 116 Bạch Đằng, phường 24, chị L bị một người đàn ông chạy xe máy cùng chiều áp sát, giật túi xách rồi tăng ga tẩu thoát về hướng chợ Bà Chiểu.

Trình báo của chị L với cơ quan công an, bên trong túi xách có 2 chiếc điện thoại hiệu A53 và A71; 18 triệu đồng tiền mặt...

Tương tự, khuya ngày 13-7, anh N (quốc tịch Nhật Bản) cũng bị một người đàn ông giật mất chiếc iPhone 12 Promax cùng 1,5 triệu đồng khi đang đi dạo trên cầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Bắt chủ cửa hàng điện thoại

Nhận định các vụ án có liên quan, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an quận Bình Thạnh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt kẻ cướp giật.

Tuy nhiên, các nạn nhân đều không nhìn rõ mặt thủ phạm do đêm tối, chỉ nhớ là nam giới, mặc áo khoác tối màu và đội nón bảo hiểm màu xanh giống xe ôm công nghệ.

Kết quả kiểm tra hình ảnh camera an ninh xung quanh khu vực gây án cũng không thu được nhiều manh mối.

Khuya 9-10, tổ Hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh đón lõng và bắt giữ Thuận khi người này vừa chạy xe về đến trước chung cư ở phường 3, quận 4. Tại thời điểm bị bắt, Thuận mặc trang phục, nón bảo hiểm Gojek màu xanh và chạy xe máy biển số 84G1-579.68.

Qua đấu tranh, Thuận đã thừa nhận gây ra các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Bình Thạnh rồi đem bán để lấy tiền tiêu xài.

Tại cơ quan Công an, Thuận khai nhận, sau khi thực hiện các vụ cướp giật trên địa bàn quận Bình Thạnh thì đem các điện thoại trên đến cửa hàng Đăng Khôi, quận 11 để bán cho một người tên Khoa.

Làm việc với Công an, Khoa khai nhận do quen biết nên nhiều lần mua điện thoại từ Thuận, dù biết rõ đó là tài sản do phạm pháp mà có.

Khám xét tại cửa hàng điện thoại di động Đăng Khôi, Công an đã thu giữ được chiếc điện thoại của anh N (người Nhật Bản) và iPhone 13 (của chị ĐTH) cùng nhiều vật chứng khác có liên quan khác.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

NGUYỄN YÊN