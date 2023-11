Nhóm tàu hải quân Trung Quốc đến Myanmar

(PLO)- Một nhóm tàu hải quân Trung Quốc đang có chuyến thăm hữu nghị tới Myanmar nhằm thể hiện mối quan hệ bền chặt giữa quân đội hai nước và thảo luận về cuộc diễn tập an ninh hàng hải.

Ngày 29-11, tờ South China Morning Post đưa tin một nhóm tàu hải quân Trung Quốc (TQ) đang thăm Myanmar, thể hiện mối quan hệ bền chặt giữa quân đội hai nước.

Nhóm tàu hải quân TQ gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Zibo và tàu hộ vệ mang tên lửa dẫn đường Jinzhou. Nhóm tàu này cập cảng ở TP Yangon (Myanmar) vào ngày 27-11.

Quan chức hải quân Myanmar (trái) chào đón phái đoàn hải quân Trung Quốc thăm Myanmar hôm 27-11. Ảnh: EPA-EFE

Tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh chiều 28-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân thông tin lực lượng đặc nhiệm hộ tống số 44 của Hải quân TQ đã đến Myanmar hôm 27-11 và bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày. Đây là hoạt động trao đổi quân sự bình thường giữa TQ và Myanmar.

Trong khi đó, tờ Global New Light of Myanmar đưa tin một phái đoàn TQ do Đại uý Tôn Ba - Tư lệnh Tác chiến quân đội TQ - dẫn đầu, đang có chuyến thăm hữu nghị kéo dài 4 ngày tới Myanmar.

Người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar - ông Zaw Min Tun xác nhận rằng 2 tàu chiến và 1 tàu tiếp tế, chở hơn 700 thủy thủ TQ, đã đến cảng Thilawa hôm 27-11 trước thềm “cuộc diễn tập an ninh hàng hải giữa Myanmar và TQ".

Ông Min Tun không cung cấp thêm thông tin về cuộc diễn tập nhưng cho biết chuyến thăm phản ánh “tình hữu nghị bền chặt” giữa quân đội hai nước.

Theo Global New Light of Myanmar, phái đoàn TQ đã đến thăm Trụ sở Huấn luyện Hải quân và thảo luận với các quan chức hải quân Myanmar về cuộc diễn tập an ninh hàng hải.

Theo South China Morning Post, phái đoàn TQ sẽ tham gia “các hoạt động trao đổi chuyên môn, thi đấu văn hóa, thể thao và thăm viếng các cơ sở quân sự với các sĩ quan và thủy thủ của Hải quân Myanmar”.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Hải quân TQ tới Myanmar kể từ năm 2017.

Chuyến thăm của phái đoàn TQ diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa chính quyền quân sự Myanmar với các nhóm sắc tộc thiểu số tại khu vực bắc Myanmar giáp TQ đang leo thang.

Tại cuộc họp báo hôm 28-11, ông Uông cho biết Bắc Kinh đang theo dõi chặt chẽ tình hình giao tranh ở Myanmar.

“Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan ở Myanmar ngừng bắn và chấm dứt giao tranh càng sớm càng tốt, kiên quyết giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại và tham vấn bằng những biện pháp hòa bình, tránh leo thang tình hình và thực hiện các biện pháp thiết thực và hiệu quả để đảm bảo an ninh và ổn định ở biên giới TQ-Myanmar” - ông Uông nhấn mạnh.

VĨNH KHANG