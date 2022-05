Những cây cầu đầy rác

29/04/2022 15:33

(PLO)- Sẽ ra sao nếu người trẻ nhìn thấy hình ảnh của mình trong MV mới “There is no one at all” của Sơn Tùng M-TP và chọn cách kết liễu cuộc đời mình như đoạn cuối MV?!