Những dấu mốc vụ 6 bị cáo được tuyên vô tội mà tòa vừa hủy án

Vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agribank) chi nhánh TP Cần Thơ với sáu bị cáo vừa được TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm với phán quyết hủy bản án sơ thẩm.

Đây là một vụ án kéo dài nhiều năm, được dư luận rất quan tâm và tốn nhiều giấy mực của các cơ quan tố tụng. Pháp luật TP.HCM xin điểm lại một số mốc thời gian quan trọng liên quan đến các hoạt động tố tụng của vụ án này.

Từ tháng 12-2015 đến tháng 8-2018, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Cần Thơ lần lượt khởi tố, bắt tạm giam sáu bị can để điều tra về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Chiều 16-6-2016, Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (36 tuổi, giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (Hậu Giang) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng thời gian, công an cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Tường Thi (36 tuổi, Công ty TNHH Tân Tiến ở tỉnh Hậu Giang) cùng tội danh trên.

Đầu tháng 11-2017, VKSND TP Cần Thơ có cáo trạng đề nghị truy tố sáu bị can cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo cáo trạng, các bị can câu kết gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 393 tỉ đồng, nhiều hơn khoảng 102 tỉ đồng so với mức thiệt hại là 292 tỉ đồng như kết luận điều tra của Công an TP Cần Thơ.

Tháng 12-2017, TAND TP Cần Thơ đã có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án này.

Lý do tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung do xét thấy có sai sót trong việc xác định lý lịch, nhân thân của bị cáo; chưa có sự thống nhất giữa kết luận điều tra và cáo trạng về số liệu giá trị thiệt hại; xác định nguyên đơn dân sự và tiến hành các thủ tục tham gia tố tụng; cần thiết thu thập, xem xét, đánh giá các chứng cứ có liên quan trong vụ án đồng thời làm rõ mức độ, động cơ, mục đích phạm tội của các bị cáo, xác định tội danh truy tố đối với bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân....

Ngày 26-1-2018, Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ đã có kết luận điều tra bổ sung về vụ án này. Trong đó, xác định các bị can đã gây thiệt hại cho Agribank là hơn 304 tỉ.

Về tội danh của Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, kết luận xác định hành vi của bị can này có đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo Điều 179 BLHS năm 1999.

Ngoài ra, công an còn xác định Nhân có dấu hiệu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng thời hạn điều tra đã hết nên công an tách ra, tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau. Kết luận điều tra còn nêu về một số vấn đề khác…

Ngày 18-4-2018, TAND TP Cần Thơ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Sau tám ngày xét xử, đến ngày 2-5 thì tòa quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung do quá trình xét xử xét thấy cần xác định lại mức độ giá trị thiệt hại của vụ án.

Cụ thể, tòa yêu cầu trưng cầu thẩm định giá đối với các tài sản thế chấp và tài sản hình thành từ vốn vay tại thời điểm ngân hàng thế chấp.

Ngày 9-7-2018, VKS ra cáo trạng quy kết các bị cáo gây thiệt hại hơn 303 tỉ đồng (ít hơn khoảng 1,2 tỉ đồng so với cáo trạng hồi tháng 3-2018).

Ngày 8-8-2018, sau khi mở phiên tòa xét xử, TAND TP Cần Thơ lại tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Đầu tháng 9-2018, Công an TP Cần Thơ phát đi thông báo thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cho gia đình bảo lãnh đối với bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân.

Ngày 10- 9-2018, Công an ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án này. Lý do là sau khi tiến hành điều tra thấy yêu cầu định giá tài sản chưa có kết quả nhưng đã hết thời hạn điều tra.

Tháng 12-2018, Công an ban hành quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự và phục hồi điều tra đối với cả sáu bị can. Việc phục hồi điều tra nói trên là do yêu cầu định giá tài sản đã có kết quả. Một số tài sản có sự thay đổi về giá…

Sau sáu tháng phục hồi điều tra, ngày 10-6-2019, Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án này. Đây là lần thứ 2 trong vòng chín tháng (từ 10-9-2018 đến 10-6-2019), vụ án lại tạm đình chỉ.

Trong hai ngày 6 và 7-1-2022, TAND TP Cần Thơ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và đã tuyên cả sáu bị cáo không phạm tội vi phạm quy về cho vay trong các tổ chức tín dụng. Sau đó, VKSND TP Cần Thơ có kháng nghị, đề nghị hủy án sơ thẩm để xét xử lại.

Ngày 11-8-2022, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị, hủy án sơ thẩm, giao hồ sơ cho VKSND TP Cần Thơ truy tố, xét xử lại, trong đó có xem xét về tội danh đối với bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân.

Với phán quyết của tòa phúc thẩm thì vụ án hơn sáu năm qua có vẻ quay lại từ đầu.