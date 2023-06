Những điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng hè này

(PLO)- Cầu Rồng, Chùa Linh Ứng, Bà Nà Hill…là những nơi du khách không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng dịp hè này.

Đà Nẵng luôn thu hút du khách bởi những điểm du lịch nổi tiếng, mang vẻ đẹp độc đáo. Nhiều du khách cho biết, đã trải nghiệm du lịch Đà Nẵng nhiều lần nhưng vẫn muốn quay trở lại.

Chị Minh Loan (du khách) chia sẻ, mỗi lần đến Đà Nẵng là mỗi lần trải nghiệm những cung bậc mới lạ dù vẫn là những địa điểm vui chơi ấy. Đặc biệt dịp hè này, gia đình chị chọn đi Đà Nẵng vì ngoài những điểm du lịch nổi tiếng, cả nhà còn muốn thưởng thức những màn pháo hoa đặc sắc đến từ các nước như Pháp, Canada, Hà Lan…

Theo chị Loan, khi du khách đến Đà Nẵng, đừng quên tham quan chùa Linh Ứng; dạo chợ đêm Sơn Trà ngắm cầu rồng, xem rồng phun lửa; khu lên du lịch Bà Nà Hills ngắm cầu Vàng…Du khách cũng nên tận dụng chuyến tham quan Đà Nẵng để check in phố cổ Hội An (Quảng Nam) vì chỉ cách TP Đà Nẵng khoảng 30 km.

Chùa Linh Ứng

Tọa lạc trên bán đảo Sơn Trà với diện tích rộng khoảng 20 ha, chùa Linh Ứng được thiết kế với lối kiến trúc cổ kính pha chút hiện đại. Bao quanh là nước biển trong vắt cùng cây cối xanh mơn mởn. Du khách cũng có thể ngắm vẻ đẹp của đảo Cù Lao Chàm và xa xa là Đèo Hải Vân.

Chùa Linh Ứng có bức tượng mẹ Quan Âm hướng ra biển lớn có chiều cao khoảng 67 m được đặt trên một ngọn đồi cao 100 m. Du khách thường ví nơi đây đẹp như trong tranh bởi đó là sự kết hợp hài hòa giữa bàn tay con người với phong cảnh tao nhã của đất trời.

Cầu Vàng Bà Nà Hill

Là một tuyệt tác mới của Đà Nẵng trong những năm gần đây, cầu Vàng được công nhận là một trong những cây cầu có thiết kế độc đáo nhất thế giới. Nhìn sơ qua cầu giống như một dải lụa vàng được nâng niu bằng hai bàn tay của Đức Phật.

Đây là cây cầu duy nhất ở Đà Nẵng không bắc ngang qua bất kì con sông hay vùng nước biển nào, mà nằm ở lưng chừng một ngọn núi cao 1400 m so với mực nước biển. Du khách sẽ được thu vào tầm mắt cảnh núi non kì vĩ, những hòn đảo to nhỏ nằm bên dưới hay những rừng cây trùng điệp.

Nơi đây là điểm check in du khách không thể bỏ qua khi đến tham quan khu du lịch Bà Nà Hill.

Lễ Hội pháo hoa

Nhằm đẩy mạnh du lịch trong mùa hè này, ngoài những địa điểm du lịch hút khách, Đà Nẵng cũng tổ chức Lễ hội pháo hoa với những màn trình diễn mãn nhãn cho du khách.

Diễn ra trong tháng 6 và khoảng đầu tháng 7-2023, lễ hội pháo hoa đang thu hút rất đông du khách quan tâm, trải nghiệm qua những màn trình diễn độc đáo có một trong hai đến từ các nước như Pháp, Canada, Hà Lan… Đây được xem là một trong những chương trình đặc sắc nhất của Đà Nẵng trong mùa du lịch này.

Phố Cổ Hội An

Đã đến Đà Nẵng thì đừng bỏ qua phố cổ Hội An (Quảng Nam). Là một địa điểm không còn quá xa lạ với du khách trong và ngoài nước, phố cổ Hội An luôn có những nét riêng mang sự nhẹ nhàng, thanh lịch. Đây cũng là nơi lưu giữ những nền văn hóa lâu đời như miếu cổ, giếng cổ…Du khách đến Hội An thường đi dạo trên đường phố và ngắm những căn nhà cổ cùng những chiếc đèn lồng đặc trưng.

Về đêm, du khách có thể ngồi trên thuyền hờ hững, nhẹ nhàng trôi theo dòng nước sông Hoài và ngắm nhìn Phố Cổ rực rỡ hai bên bờ sông. Du khách cũng có thể trải nghiệm các trò chơi dân gian như bài chòi để “sưu tầm” những phần quà ý nghĩa mang dấu ấn Hội An...