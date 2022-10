(PLO)- Thực tế, ngành in ấn ngày càng phát triển mạnh mẽ bởi các ngành nghề: Ngành nghề kinh doanh, quảng cáo, sự kiện… Vì vậy, việc tìm hiểu các loại máy in tem nhãn decal là điều rất đáng quan tâm.

Có một chiếc máy in tốt sẽ giúp hình ảnh decal của bạn chất lượng và đẹp hơn bao giờ hết. Những loại máy in tem nhãn decal nào tốt nhất trên thị trường, cùng tìm hiểu nhé!

Lý do nên tìm hiểu về các loại máy in tem nhãn decal trước khi in?

Sử dụng máy in tem nhãn decal (hay còn gọi là nhãn tự dính) thay cho giấy thường đang rất được phổ biến hiện nay bởi chúng sở nhiều rất nhiều lợi ích như sau:

· Giúp tiết kiệm thời gian hiệu quả và nhanh chóng nâng cao hiệu quả công việc.

· Sử dụng tem nhãn decal đa dạng về chủng loại, chất liệu. Do đó, nó có thể được ứng dụng vào nhiều ngành nghề khác nhau tùy theo nhu cầu thực tế của người tiêu dùng.

· Với máy in, một loại giấy nhãn tốt sẽ giúp giữ độ bền và không bị bong tróc hay phai màu ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.

· Sử dụng tem nhãn decal để thể hiện sự chuyên nghiệp và khẳng định thương hiệu sản phẩm/doanh nghiệp của bạn.

Để có thể phát huy hết những lợi ích khi sử dụng in tem nhãn thì chiếc máy in tem nhãn decal chính là một “vũ khí” lợi hại hỗ trợ cần thiết. Khi bạn sở hữu một máy móc kỹ thuật tốt, bạn sẽ cho ra một sản phẩm tốt. Mỗi loại máy in đều có giá thành và ưu điểm khác nhau, bạn nên chọn loại máy in phù hợp dựa trên mục đích sử dụng và giúp tiết kiệm chi phí.

Những loại máy in tem nhãn decal tốt nhất hiện nay

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại máy in nhằm phục vụ cho ngành in ấn một cách tốt nhất. Bạn có thể tham khảo một số loại máy in tem nhãn decal tốt nhất mà chúng tôi đã tổng hợp dưới đây để có sự lựa chọn tốt nhất cho doanh nghiệp của mình.

Máy in mã vạch hay còn được gọi là máy in tem nhãn mã vạch được sử dụng rộng rãi hiện nay. Do giá thành tương đối phù hợp với đại đa số khách hàng, giúp tiết kiệm chi phí, loại máy in này có giá khoảng từ vài triệu đồng cho đến vài chục triệu đồng. Tùy theo số lượng tem nhãn decal cần in ấn mỗi ngày như thế nào mà bạn hãy chọn máy in phù hợp.

Một số loại máy in tem nhãn decal chuẩn công nghiệp tốt nhất gồm: Máy in Zebra ZT410, Zebra 110XI4...

Dòng máy nhỏ để bàn như: Bixolon T403,Godex EZ1100 Plus, Godex G530 (có độ phân giải 300 DPI)…

Việc có thể lựa chọn loại máy in không chỉ phụ thuộc vào giá cả, thương hiệu mà còn là nhu cầu và mục đích sử dụng.

