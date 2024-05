Những nguyên tắc khi làm metro số 1 24/05/2024 12:22

Ngày 24-5, tại nhà ga trung tâm Bến Thành, metro số 1, Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) đã tổ chức Lễ tuyên dương công nhân lao động giỏi trên công trường. Hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 16 và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.

MAUR cho biết với nhiệm vụ chủ đầu tư hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM, Ban Quản lý Đường sắt đô thị hiện đang triển khai thi công xây dựng tuyến metro số 1 và di dời hạ tầng kỹ thuật tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động, MAUR luôn quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động tại công trường của các dự án do MAUR làm chủ đầu tư.

Các nhà thầu làm dự án metro số 1 đã đưa ra những nguyên tắc khi triển khai dự án.

Phương châm “Công tác an toàn vệ sinh lao động là ưu tiên hàng đầu” được các nhà thầu tuân thủ nghiêm túc và chuyển tải thành những quy định, nguyên tắc, phương châm, khẩu hiệu hành động rất thiết thực và hiệu quả.

Đơn cử như nhà thầu gói CP1a với 9 quy định an toàn của dự án, 21 quy tắc an toàn trên công trường và nguyên tắc “thực hiện hành động 555 (thảo luận về an toàn 5 phút trước khi làm việc, kiểm tra an toàn 5 phút trước khi làm việc, sắp xếp dọn dẹp sau khi kết thúc công việc 5 phút).

Nhà thầu CP1b với bài học 3-T, nguyên tắc thực hiện T-L-T, phương châm “suy nghĩ an toàn-suy nghĩ về gia đình mình”. Nhà thầu CP2 với quy trình làm việc an toàn khi có mưa, gió lớn, bảng thông tin hình ảnh tốt-chưa tốt về an toàn lao động hằng ngày; nhà thầu CP3 với 10 quy tắc an toàn trên công trường…

Với những nỗ lực trong việc thực hiện nghiêm công tác an toàn, vệ sinh lao động của Chủ đầu tư, các nhà thầu và công nhân trực tiếp thi công trên công trường tuyến metro số 1 đã đạt hơn 98% khối lượng thi công và có hơn 60 triệu giờ làm việc an toàn, công trường không có sự cố nghiêm trọng hoặc tai nạn lao động xảy ra.

Có thể nói đây là thành tích rất đáng khích lệ và biểu dương của đội ngũ công nhân, kỹ sư của dự án. 27 kỹ sư, công nhân tiêu biểu được tuyên dương đợt này đại diện cho hơn 1.200 công nhân đang tham gia xây dựng tuyến metro số 1 là những tấm gương tiêu biểu, điển hình lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hiện tốt công tác an toàn lao động trong công tác thi công.