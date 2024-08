Những nữ 'hiệp sĩ' kéo xe hút đinh ở Bình Dương 25/08/2024 20:28

(PLO)- Đều đặn mỗi tuần, những chị em phụ nữ ở phường Tân Bình (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) lại kéo xe hút đinh rong ruổi khắp các nẻo đường trên địa bàn, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Các thành viên của 'biệt đội hút đinh' thuộc Chi Hội chữ thập đỏ các khu phố ở phường Tân Bình, TP Dĩ An. Đầu năm 2024, Hội được tặng một chiếc xe hút đinh từ anh Phùng Hữu Hiệp (ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương)- một người chuyên chế tạo những chiếc xe hút đinh. Sau khi nhận được xe, các thành viên bắt tay vào việc tìm hiểu cơ chế hoạt động, thành lập tổ hút đinh, phân chia nhiệm vụ cho nhau. Sau 2 tháng, khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, chiếc xe hút đinh chính thức lăn bánh trên những tuyến đường ở phường Tân Bình, TP Dĩ An.

Tổ hút đinh có 13 thành viên, trong đó có 10 người là nữ. Không ngại khó khăn, vất vả, các chị em vẫn xung phong kéo xe hút đinh chạy bon bon trên các tuyến đường.

Chiếc xe mang tên “Xe hút đinh An- Vui” với thông điệp cả nhóm muốn gửi gắm “An toàn cho bạn- Niềm vui cho tôi”.

Chị Lê Trung Hiếu- Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Tân Bình, TP Dĩ An cho biết: “Phường Tân Bình hiện có 5 khu phố tương ứng với 5 Chi Hội chữ thập đỏ. Mỗi khu phố sẽ phân cử 2 người đảm nhận công việc và được phân lịch 5 ngày trong tháng để sử dụng xe hút đinh.”.

“Riêng 5 ngày cuối tháng Hội sẽ dựa vào tình hình khu phố cập nhật tuyến đường nào gặp tình trạng nhiều đinh sẽ được tiếp tục nhận xe để hút”, chị Hiếu nói.

Cứ thế luân phiên các ngày trong tháng, chiếc xe tự chế được chuyền tay nhau qua các khu phố để “hành nghề”.

Chia sẻ về cấu tạo của xe hút đinh, anh Phạm Lộc Sơn (ngồi)- Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tân Bình, TP Dĩ An cho biết, xe được thiết kế với một thanh nam châm nằm phía dưới, 2 thùng đựng các vật hút được, ngoài ra còn trang bị đèn báo tín hiệu để hoạt động về đêm đảm bảo an toàn.

Không chỉ đinh nhọn, tất cả các vật kim loại rơi vãi trên đường như sắt vụn, ốc vít, các mảnh thép, sợi kẽm… đều được xe hút sạch.

Chị Lê Thị Hà (Chi Hội chữ thập đỏ khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình) chia sẻ: “Đây là lần thứ 5 tôi điều khiển chiếc xe hút đinh. Ban đầu khi di chuyển, tôi khá run tay, chiếc xe dễ rung giật, sau vài lần có kinh nghiệm tôi đã lái tự tin hơn”.

Chị Hà hào hứng kể thêm: “Tôi thường chọn buổi sáng để chạy xe hút đinh. Dù trời có nắng nóng, đường có bụi bặm nhưng làm công việc này tôi không thấy mệt. Mỗi lần dừng xe thấy thanh nam châm hút được nhiều đinh tôi rất khoái, lại có động lực di chuyển tiếp”.

Chiếc xe hút đinh vừa di chuyển khoảng 500m trên đường đã có rất nhiều ốc vít, sắt vụn bám trên thanh nam châm.

Theo chị Lê Trung Hiếu: “Lúc đầu nhận xe, các chị em di chuyển nhanh nên số lượng đinh hút không được nhiều. Sau một thời gian hiểu được cơ chế hoạt động, xe di chuyển chầm chậm giúp gom được nhiều đinh, sắt vụn trên đường”.

Mỗi tháng 'biệt đội hút đinh' hút được khoảng 10-20 kg đinh, sắt vụn, trong đó tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn là khu vực hút được nhiều nhất.

Cuối tháng, các thành viên sẽ tổng kết "chiến lợi phẩm" thu được rồi đem bán. Chi phí nhận được sẽ dùng để hỗ trợ tiền xăng xe cho các Chi hội.

Việc hút đinh sẽ có ít nhất 3 xe di chuyển cùng để hỗ trợ nhau. Một xe kéo phương tiện hút đinh di chuyển ở giữa, một xe đi trước để dẫn đường, một xe theo sau để quan sát lượng đinh hút được.

Khi quan sát thấy đinh, sắt đã bám dày trên thanh nam châm, thành viên theo sau sẽ báo hiệu cho đồng đội dừng xe lại để gỡ đinh rồi tiếp tục di chuyển.

Theo bà Trần Thị Dùm (61 tuổi, bên phải) Bí thư Chi bộ khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình: “Thời gian rảnh tôi thường theo sau xe hút đinh để hỗ trợ các chị em. Tham gia hoạt động như vậy khiến tôi thấy rất hạnh phúc và có ích bởi tôi giúp được cho người dân không bị lủng xe, giúp họ an tâm khi tham gia giao thông”.

“Những khi di chuyển trên đường cũng là cơ hội để tôi được ngắm nhìn cảnh đẹp của khu phố, đôi lúc tôi dừng xe để check-in, lưu lại những bức ảnh đẹp làm kỷ niệm”, bà Dùm hào hứng.

Tham gia hút đinh cùng mọi người đã được 2 tháng, anh Ngô Văn Lịch (Chi Hội chữ thập đỏ khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình) cho biết: “ Các thành viên trong tổ đa số đều là các chị em đã có gia đình, có người còn lớn tuổi nhưng tất cả đều rất mạnh mẽ, ai nấy đều hứng khởi tham gia hoạt động hút đinh”.