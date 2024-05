Những thay đổi quan trọng khi Luật Căn cước có hiệu lực ngày 1-7-2024 10/05/2024 12:46

Sáng 10-5, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC06) Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Căn cước và Dự án Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Hải, Trưởng phòng PC06, đề nghị Công an quận, huyện, TP Thủ Đức khi tuyên truyền Luật Căn cước sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7 phải cụ thể, chi tiết và dễ hiểu, dễ nắm,… và phải hết sức cầu thị, lắng nghe những trao đổi, đóng góp. Đồng thời, khi triển khai công an quận, huyện, TP Thủ Đức yêu cầu công an cấp xã và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bằng nhiều hình thức khác nhau tiếp tục tuyên truyền đến tận người dân trên địa bàn.

Giải quyết được những bất cập

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó Trưởng phòng PC06 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó Trưởng phòng PC06, thông tin Luật Căn cước công dân (CCCD) năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016, sau hơn bảy năm triển khai thực hiện đã góp phần không nhỏ trong hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại,…đem lại hiệu quả và tiện ích cho nhân dân cũng như cơ quan hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, trước sự phát triển, đổi mới, sáng tạo tiến tới chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh, giao dịch dân sự... thì những quy định của Luật CCCD hiện hành vẫn còn một số bất cập. Ví dụ, Luật CCCD thiếu các quy định về việc khai thác, sử dụng thông tin trên thẻ CCCD, thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD chưa đầy đủ; chưa có quy định về cấp số định danh cá nhân cho người gốc Việt Nam đang sinh sống ở Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch.

Do vậy, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật CCCD thì cần thiết phải ban hành Luật Căn cước để tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện, tạo bước đột phá về chuyển đổi số ở nước ta.

“Luật CCCD là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, quy định việc chuyển đổi từ cấp, sử dụng CMND sang cấp, sử dụng bằng thẻ CCCD. Tuy nhiên, nhiều cơ quan, tổ chức đã yêu cầu công dân bắt buộc phải thực hiện các thủ tục để cập nhật, điều chỉnh lại thông tin trên giấy tờ, tài liệu đã cấp trước đây cho công dân …điều này, gây khó khăn, phiền hà cho công dân. Luật Căn cước ra đời đã bổ sung quy định chuyển tiếp để bảo đảm việc sử dụng, thay thế từ CMND sang thẻ CCCD được thuận lợi hơn, hạn chế phát sinh các thủ tục khác đối với công dân” - Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải chia sẻ.

Không mất phí khi làm căn cước lần đầu

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền Luật Căn cước. Ảnh: HUỲNH THƠ

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải cũng cho hay: Việc đổi tên Thẻ Căn cước không phát sinh thủ tục, chi phí đổi thẻ với người dân hoặc chi ngân sách nhà nước vì tại Điều 46 Luật Căn cước đã có quy định chuyển tiếp. Cụ thể, các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ CMND, thẻ CCCD vẫn nguyên hiệu lực pháp luật. Ngoài ra, Tại khoản 2 Điều 38 Luật Căn cước quy định công dân không phải nộp lệ phí khi được cấp Thẻ Căn cước lần đầu.

Về quy định giấy chứng nhận căn cước là một điểm mới đáng lưu ý trong Luật Căn cước. Tại khoản 12 Điều 3 Luật Căn cước quy định giấy chứng nhận căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng căn cước của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, do cơ quan quản lý căn cước cấp theo quy định.

Giấy chứng nhận căn cước có giá trị chứng minh về căn cước để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

“Khi người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch phải xuất trình giấy chứng nhận căn cước theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu công dân này xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được chứng nhận trong giấy chứng nhận căn cước nếu thông tin của người đó không thay đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” - Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải thông tin.