Những thực phẩm ít calo nên ăn mỗi ngày

Theo Eat This, Not That, bổ sung những thực phẩm có hàm lượng calo thấp lành mạnh, có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể và chống lại bệnh tật.

Dưới đây là một số loại thực phẩm ít calo nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn.

Lựu và nước ép lựu

Lựu chứa nhiều polyphenol, hợp chất được cho là có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại stress oxy hóa và giảm nguy cơ viêm nhiễm, bệnh tim và ung thư.

Toby Amidor, tác giả của Diabetes Create Your Plate Meal Prep Cookbook, cho biết: “Một nghiên cứu trong ống nghiệm tại UCLA cho thấy nước ép lựu nguyên chất có khả năng chống oxy hóa cao hơn so với rượu vang đỏ, nước ép nho hoặc trà xanh. Nước ép lựu cũng là một nguồn cung cấp kali dồi dào, một chất điện phân quan trọng cho chức năng cơ bắp khỏe mạnh."

Cải xoăn

Cải xoăn là một nguồn cung cấp tuyệt vời các chất dinh dưỡng như vitamin K, magiê, canxi, sắt, vitamin C và chất xơ. Và bạn nhận được tất cả những điều đó chỉ với 10 calo mỗi cốc.

Táo

Táo giàu chất xơ và nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Một quả táo trung bình chỉ chứa 95 calo.

Mặt khác, táo cũng chứa nhiều chất phytochemical, bao gồm quercetin, catechin, phloridzin và axit chlorogenic, tất cả đều là chất chống oxy hóa mạnh mà một nghiên cứu của tạp chí Nutrition Journalcho thấy có thể giúp ngăn ngừa tổn thương DNA dẫn đến ung thư.

Bông cải xanh

Bông cải xanh không chỉ chứa ít calo mà còn rất giàu sulforaphane, một hợp chất được nghiên cứu chỉ ra rằng có thể chống lại sự tích trữ chất béo trong cơ thể.

Theo Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ, ngày càng có nhiều bằng chứng lâm sàng cho thấy hợp chất phytochemical trong bông cải xanh có hiệu quả trong việc ngăn ngừa và điều trị các bệnh ung thư khác nhau, chẳng hạn như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư ruột kết, ung thư da, bàng quang tiết niệu và ung thư miệng.

Rau chân vịt (rau bina)

Giống như bất kỳ loại lá xanh nào, rau bina có hàm lượng calo siêu thấp nhưng lại chứa một lượng dinh dưỡng khổng lồ.

Rau bina chứa nhiều sắt và magiê, hai chất dinh dưỡng có liên quan đến quá trình trao đổi chất đốt cháy calo lành mạnh.

Amy Shapiro, người sáng lập Real Nutrition, cho biết: “Rau xanh (như rau bina) luôn là món ăn nên bổ sung vào chế độ ăn uống, vì chúng chứa nhiều nước và giàu chất dinh dưỡng với lutein và zeaxanthin để bảo vệ đôi mắt của bạn khỏi bệnh thoái hóa điểm vàng."