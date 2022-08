Những lợi ích ít được biết đến của việc ăn cà tím

Theo The Times of India, cà tím có chứa nhiều loại dinh dưỡng thực vật có lợi cho sức khỏe, nhiều trong số đó có đặc tính chống oxy hóa. Những chất phytochemical có trong cà tím giúp bảo vệ chống lại ung thư, nhiễm trùng vi sinh vật và cholesterol cao.

Vỏ cà tím chứa một chất dinh dưỡng thực vật được gọi là nasunin giúp bảo vệ màng tế bào não khỏi bị hư hại.

Mặt khác, cà tím cũng là một nguồn cung cấp chất xơ, vitamin C, vitamin B1 & B6, mangan và đồng,...

Dưới đây là những lợi ích mà cà tím mang lại:

Tốt cho não

Cà tím chứa nhiều chất dinh dưỡng thực vật, một chất hóa học được biết là giúp não hoạt động tốt.

Bao gồm cà tím trong chế độ ăn uống có thể giúp tăng cường trí nhớ và thậm chí là sức khỏe tinh thần tốt hơn. Các chất dinh dưỡng thực vật cũng làm tăng khả năng nhận thức và do đó nâng cao hiệu suất của não.

Sức khỏe xương

Tiêu thụ cà tím có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe của xương.

Cà tím chứa các hợp chất phenolic, ngoài việc chịu trách nhiệm cho màu sắc của cà tím, nó còn tốt cho sức khỏe của xương và ăn cà tím có thể giúp chữa các bệnh như loãng xương.

Cà tím cũng rất giàu sắt và canxi, vì vậy ăn cà tím có thể tốt cho xương của bạn.

Đặc tính chống ung thư

Cà tím rất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là mangan. Chất chống oxy hóa trong cà tím giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại và giúp chống lại nhiễm trùng.

Cung cấp hàm lượng chất oxy hóa trong cơ thể đảm bảo rằng các cơ quan được an toàn và được bảo vệ tốt khỏi các tế bào ung thư.

Ngăn ngừa thiếu máu

Giàu chất sắt, cà tím rất hữu ích trong việc ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Tiêu thụ cà tím có thể làm tăng nồng độ hemoglobin ở những người thiếu máu.

Thiếu máu thường có xu hướng làm cho người ta yếu và mệt mỏi, thực phẩm chứa nhiều sắt có thể hỗ trợ và cải thiện điều này.

Tốt cho tim

Cà tím rất tốt cho những người dễ mắc các bệnh tim mạch. Chúng giàu chất xơ, có thể làm giảm mức cholesterol và bảo vệ chống lại các nguy cơ nghiêm trọng về tim.

Hàm lượng polyphenol trong cà tím cũng giúp giảm lượng đường trong máu.

Hỗ trợ giảm cân

Cà tím có hàm lượng cholesterol thấp và nhiều chất xơ. Hàm lượng chất béo thấp trong cà tím làm cho chúng trở thành một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn kiêng giảm cân.

Hàm lượng chất xơ phong phú của cà tím có xu hướng khiến bạn no lâu hơn, điều này làm tăng mức độ no, theo The Times of India.