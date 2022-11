Những yếu tố gây áp lực lên tỉ giá vẫn tồn tại

(PLO)- Thời gian tới tỉ giá USD/VND sẽ còn biến động do nhu cầu USD tăng dần về cuối năm và thanh khoản tiền đồng trên hệ thống vẫn căng thẳng.

Hôm nay, ngày 23-11 tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.672 VND/USD, giảm 2 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-5% theo quy định, tỉ giá sàn là 22.488 VND/USD, tỉ giá trần 24.856 VND/USD.

Tỉ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 24.850 VND/USD, giảm 10 đồng ở chiều bán ra so với trước.

Tại các ngân hàng thương mại, tỉ giá diễn biến trái chiều. Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 24.625 – 24.855 VND/USD, giảm 2 đồng chiều mua và bán so với giá cuối ngày hôm trước. Tương tự, ngân hàng Eximbank cũng giữ nguyên giá USD, niêm yết giá mua – bán ở mức 24.620 - 24.855 VND/USD.

Trên thị trường chợ đen, tỉ giá USD/VND trong phiên giao dịch chiều nay đứng im bất động cả hai chiều mua – bán. Hiện đồng USD giao dịch quanh mức 24.950 VND/USD (mua vào) và 25.050 VND/USD (bán ra).

Tâm lý đầu tư trên thị trường tài chính vẫn đang chờ đợi quyết định tăng lãi suất của FED vào tháng 12 tới đây.

Trên thị trường trong nước, NHNN tiếp tục có bước điều chỉnh hạ tỉ giá bán tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước lần thứ 2 trong vòng 2 tuần liên tiếp dù mức điều chỉnh còn hạn chế (giảm 10 đồng, về mức 24.850 VND/USD).

Tỉ giá liên ngân hàng và trên thị trường tự do đều ghi nhận giảm sau động thái trên. Tỉ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại vẫn duy trì ở mức kịch trần biên độ mới so với tỉ giá trung tâm, quanh mốc 24.860 VND/USD (giảm 20 đồng mỗi đôla so với tuần trước).

Theo Công ty chứng khoán SSI, trong thời gian tới, tỉ giá sẽ khó có thể giảm mạnh do nhu cầu về USD sẽ tăng dần về cuối năm và tâm lý găm giữ vẫn còn khi nhà điều hành chưa có biện pháp rõ ràng nhằm giải quyết tình trạng thanh khoản tiền đồng trên hệ thống.

T.LINH