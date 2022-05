Nợ nần, người đàn ông báo tin giả bị 3 người chặn đường cướp tiền, vàng

Ngày 6-5, Công an thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Lê Minh Th (32 tuổi, ngụ phường 2, thị xã Duyên Hải) về hành vi báo tin giả đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, sáng 5-5, Th đến Công an phường 2 trình báo về việc bị cướp tài sản. Thống khai khi đang đi làm thuê tại đoạn đường tránh quốc lộ 53 thì bị 3 thanh niên áp sát, đạp ngã xe và cướp tài sản gồm 1 triệu đồng, 01 điện thoại di động và sợi dây chuyền vàng 18k. Tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 70 triệu đồng.

Công an phường 2 đã báo cáo về Ban lãnh đạo và Chỉ huy đội Điều tra hình sự Công an thị xã Duyên Hải. Tiếp nhận thông tin vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duyên Hải kết hợp VKSND khám nghiệm hiện trường, xem xét dấu vết tại nơi xảy ra vụ việc và thương tích nạn nhân.

Thượng tá Trương Thế Hiển, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duyên Hải cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận thấy có những dấu vết không phù hợp với trình bày của người báo tin, có dấu hiệu báo tin giả.

Công an đã nhanh chóng xác minh nhân thân, lai lịch và phát hiện Th đang nợ nần rất nhiều mất khả năng thanh toán.

Trước những tài liệu, chứng cứ và lý luận sắc bén của các điều tra viên, Th đã thừa nhận việc báo tin giả bị cướp.