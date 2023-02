Nổ súng giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội Tiktok

(PLO)- Vì xảy ra mâu thuẫn qua mạng xã hội Tiktok, người đàn ông đã dùng súng ngắn đến tận nhà đối thủ bắn hai phát vào nhà.

Ngày 3-2, công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã khởi tố Nguyễn Hiếu Nghĩa (42 tuổi, thường trú huyện Long Thành) Phan Thanh Hiếu (28 tuổi) và Trịnh Minh Chung (24 tuổi cùng ngụ huyện Cẩm Mỹ) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, ngày 1-2, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Xuân Lộc nhận được tin báo về việc có một người đàn ông đi ôtô tới trước nhà anh Đỗ Thanh Sang (ấp Thọ Tân, xã Xuân Thọ) dùng súng bắn hai phát vào nhà rồi lên xe ôtô bỏ đi.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Xuân Lộc phối hợp Công an huyện Long Thành và Công an huyện Cẩm Mỹ tiến hành điều tra truy xét bắt giữ Nguyễn Hiếu Nghĩa, Phan Thanh Hiếu và Trịnh Minh Chung đồng thời thu giữ 1 khẩu súng nhãn hiệu ZP-5, màu đen thu giữ tại nhà của Hiếu, 4 viên đạn và 2 vỏ đạn.

Hiếu đã khai nhận đã mua khẩu súng trên mạng Internet từ năm 2020, sau đó cho Nghĩa mượn. Vì xảy ra mâu thuẫn qua mạng xã hội Tiktok với Đỗ Thanh Sang nên Nghĩa đã tới trước nhà Sang dùng súng bắn hai phát rồi lên ôtô bỏ đi.

VŨ HỘI