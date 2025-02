Nóng hôm nay: 100 tỷ lừa đảo vụ ‘tu tập thành tiên’ đi đâu? Người mang 3 tiền án giả mạo Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra 27/02/2025 06:00

(PLO)- Nóng hôm nay 27-2: Vụ 'tu tập thành tiên': Dùng 100 tỉ đồng lừa đảo để mua ô tô, gửi tiết kiệm; Giả mạo Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, lừa dối nhiều người.

Nóng hôm nay: Liên quan vụ 'tu tập thành tiên' xảy ra trên địa bàn xã Ea Khal, ngày 26-2, ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, kiểm tra các thông tin về khu tịnh thất xây dựng trên đất nông nghiệp. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với vợ chồng chủ tịnh thất là Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi), Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, công an xác định, vợ chồng ông Tuấn đã lợi dụng việc tu tập để lừa đảo chiếm đoạt gần 100 tỉ đồng của 3 người.