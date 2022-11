Nóng Nga-Ukraine 11-11: Kiev nói về thời gian Nga cần để rút khỏi TP Kherson; Mỹ rót thêm tiền vào Ukraine

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Trung tâm Liên hợp Kiểm soát và Điều phối về ngừng bắn và ổn định đường phân giới (JCCC) cho biết khuya 11-11, các lực lượng Ukraine đã pháo kích vào khu định cư Krasnogorovka (tỉnh Donetsk) và trung tâm hành chính do phe ly khai thiết lập ở khu vực Donetsk.

Theo phe ly khai ở Donetsk, quân đội Ukraine đã bắn 4 quả đạn pháo 152 mm về phía Krasnogorovka và quận Kirovsky vào 01:55 sáng 11-11.

. Ngày 10-11, JCCC cho biết Ukraine đã nã 7 tên lửa vào TP Lysychansk (Donetsk).

. Ngày 10-11, Tỉnh trưởng Bryansk (Nga) - ông Alexander Bogomaz cho biết một đường dây điện ở quận Klimovo thuộc tỉnh Bryansk đã bất ngờ nổ tung và gây mất điện trong khu vực.

Ông Bogomaz nói: "Một đường dây điện 110 KW ở quận Klimovo đã bị nổ, gây mất điện. Các lực lượng cứu hỏa đang làm việc tại hiện trường".

Ông noi thêm rằng khu vực mất điện sẽ chuyển sang sử dụng đường dây dự phòng cho đến khi đường dây điện được sửa chữa hoàn toàn.

. TASS ngày 10-11 đưa tin xe chở Thượng Nghị sĩ Andrey Turchak - Thư ký Đại hội đồng đảng Nước Nga Thống nhất đã bị hư hỏng dưới làn pháo kích của Ukraine ở gần TP Lysychansk (tỉnh Donetsk).

Cụ thể, Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Nga (Duma Quốc gia) - ông Viktor Vodolatsky cho biết xe chở ông Turchak bị bốc cháy trong lúc đang trở về từ chuyến thăm đến một bệnh viện tuyến đầu.

"Ông Turchak và một số đã đến thăm một số đơn vị chiến đấu, cung cấp cho quân đội những vật dụng cần thiết, và họ cũng đến thăm một bệnh viện. Trên đường trở về, xe ông Turchak và các đồng nghiệp bị cháy. Không ai bị thương nhưng chiếc xe đã hư hỏng" - ông Vodolatsky nói.

Thông tin từ Ukraine

. Hãng tin Reuters ngày 10-11 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov cho biết Nga đã đưa 40.000 quân vào TP Kherson (tỉnh Kherson) và các nguồn tin tình báo cho thấy lực lượng của Moscow vẫn ở bên trong và xung quanh TP, cũng như bến bờ tây của sông Dnipro (tỉnh Kherson).

“Không dễ dàng gì để rút số quân này khỏi Kherson trong 1-2 ngày. Tối thiểu là (sẽ mất) một tuần” - ông Reznikov nói.

. Hãng thông tấn Ukrinform ngày 10-11 dẫn lời Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine - ông Valeriy Zaluzhny cho biết quân đội Ukraine đã giành quyền kiểm soát 12 khu định cư gần tỉnh Kherson.

Theo ông Zaluzhny, đằng sau mỗi cái gọi là "cử chỉ thiện chí" của Nga là những nỗ lực khổng lồ của các lực lượng vũ trang Ukraine.

Cụ thể, đề cập việc Nga tuyên bố rút quân khỏi bờ tây sông Dnipro, ông nói “đó có thể là kết quả của các hoạt động của Ukraine. Ông cũng cho biết trong ngày 10-11, Ukraine đã phá hủy các tuyến đường hậu cần và hệ thống hỗ trợ, phá vỡ hệ thống chỉ huy quân sự của Nga.

Tuy nhiên, ông Zaluzhny lưu ý hiện "Ukraine không thể xác nhận cũng như phủ nhận thông tin về cái gọi là kế hoạch rút quân của Nga khỏi TP Kherson” và cho biết Kiev sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công theo đúng kế hoạch của mình”.

. Ukrinform ngày 10-11 dẫn lời Chuẩn tướng Oleksii Hromov - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến chủ lực của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong tuần này, Nga đã bắn 17 tên lửa và dùng 50 máy bay không người lái (UAV) để tấn công các mục tiêu Ukraine.

Theo ông Hromov, trong tuần này, Nga đã bắn 17 tên lửa và sử dụng 50 UAV trên lãnh thổ Ukraine. Trong đó, 24% tên lửa và 64% UAV bị tiêu diệt. Tổng cộng trong tuần, các đơn vị phòng không đã tiêu diệt 53 mục tiêu trên không. Các đơn vị lực lượng tên lửa và pháo binh của Ukraine đã tấn công 56 điểm kiểm soát ở nhiều cấp độ khác nhau. Khoảng 120 nhà kho và căn cứ hậu cần của Nga đã bị phá hủy.

Các diễn biến khác

. Ngày 10-11, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã công bố một gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, bao gồm các hệ thống phòng không và tên lửa đất đối không, theo tờ The Guardian.

Theo ông Sullivan, gói hỗ trợ lần này bao gồm tên lửa dùng cho hệ thống phòng không Hawk và 4 hệ thống phòng không Avenger ffược trang bị tên lửa Stinger".

Ông Sullivan cũng lưu ý rằng trong chuyến thăm Kiev vào tuần trước, ông đã có cơ hội hỏi ông Tổng thống Zelensky về những gì Ukraine đang cần để có được ưu thế trên chiến trường.

Ông nhấn mạnh rằng gói viện trợ hiện tại sẽ là "tối quan trọng" đối với Ukraine trong bối cảnh Nga tiếp tục sử dụng tên lửa hành trình và UAV tấn công các mục tiêu ở Ukraine.

Cùng ngày, Tây Ban Nha thông báo rằng họ có kế hoạch chuyển giao thêm hai hệ thống phòng không Hawk cho Ukraine. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cũng cho biết sẽ cung cấp cho Ukraine một dàn pháo 105mm và máy phát điện bổ sung để khắc phục tình trạng thiếu điện của đất nước, theo The Guardian.

. Ngày 10-11, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã thảo luận về các gói hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine cũng như trợ giúp Kiev vượt qua mùa đông khắc nghiệt sắp tới, theo Ukrinform.

"Tôi đã có một cuộc điện thoại với Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Chúng tôi đã thảo luận về hỗ trợ quốc phòng nhiều mặt cho Ukraine và trợ giúp Ukraine trong mùa đông” - ông Zelensky nói.

. Cùng ngày, ông Aleksey Kudrin - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Liên bang Nga Alexei Kudrin cho biết tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây nhỏ hơn dự tính ban đầu, đài RT đưa tin.

Cụ thể, ông nói: “Các lệnh trừng phạt chưa từng có đối với Nga, tất nhiên, ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga. Ban đầu, GDP Nga được dự đoán sẽ giảm hơn 7%. Tuy nhiên, bây giờ tôi nghĩ mức giảm sẽ chỉ khoảng 2,9-3,3%.”.

Ông cho biết ông tin rằng Nga chỉ mất khoảng 2-3 để đưa nền kinh tế quay lại mức phát triển như trước đây.

KHÁNH NHƯ