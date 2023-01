Nóng Nga-Ukraine 17-1: Nga tập trung đánh Bakhmut, đang cạn tên lửa đạn đạo hiện đại?

(PLO)- Ukraine nói đang phòng thủ ở Soledar, Nga đang đánh rát ở Bakhmut; Kiev nghi Nga cạn tên lửa đạn đạo; Tướng Mỹ đến thăm khu huấn luyện lính Ukraine ở Đức.

Tình hình chiến sự

. Về phía Nga, quyền lãnh đạo cộng hòa tự xung Donetsk - ông Denis Pushilin cho biết các lực lượng Nga, bao gồm lực lượng của công ty quân sự Wagner, đang hoàn tất việc kiểm soát Soledar và đang củng cố các vị trí ở các khu vực lân cận, theo hãng thông tấn TASS.

. Ngày 16-1, Lãnh đạo tổ chức thân Nga We Are Together with Russia - ông Vladimir Rogov cho biết quân đội Ukraine đã chuyển từ thế tấn công sang thế phòng thủ ở tỉnh Zaporizhzhia, điều này có nghĩa là tình hình nơi này đã thay đổi và quân Nga đã giành được thế chủ động, theo TASS.

Ông Rogov nói rằng cách thức hoạt động của Ukraine đã thay đổi, Ukraine bắt đầu xây dựng công sự, đang cố thủ. Tình hình này khác hoàn toàn với tuần trước, khi Nga tích cực phòng thủ còn Ukraine thì chuẩn bị tấn công.

. Quân Ukraine đã nã pháo 7 lần, bắn tổng cộng 41 quả đạn pháo các cỡ vào ngày 16-1, bắn tổng cộng 41 quả đạn pháo các cỡ vào các khu vực đông dân cư ở tỉnh Donetsk, phái đoàn cộng hòa tự xưng Donetsk tại Trung tâm Điều phối và Kiểm soát Chung về Tội ác Chiến tranh của Ukraine cho hay.

Theo đó, các địa phương bị nã pháo gồm 4 địa phương ở tỉnh Donetsk là TP Donetsk, TP Makiivka, Horlivka, khu định cư kiểu đô thị Zaitseve, TASS đưa tin.

. Về phía Ukraine, người phát ngôn quân khu phía Đông Ukraine Serhii Cherevatyi cho biết quân Ukraine tiếp tục phòng thủ ở Soledar và nơi này hiện không thể được coi là do Nga kiểm soát, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ông Cherevatyi nói rằng miền đông Ukraine mục tiêu tấn công chính của quân Nga và Nga đang tập trung đánh vào hướng Bakhmut, đặc biệt là gần Soledar. Các đơn vị Ukraine tiếp tục phòng thủ trong thành phố và vùng ngoại ô Soledar.

. Ngày 16-1, Nga đã tiến hành 2 cuộc tấn công bằng tên lửa và 6 cuộc không kích và dùng hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) hơn 20 lần, nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở các tỉnh như Kharkiv, Zaporizhzhia và Kherson. Cụ thể, Ở TP Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhzhia), Nga pháo kích vào đêm 16-1 khiến 9 người dân bị thương.

Nga cạn tên lửa đạn đạo hiện đại?

. Ngày 16-1, người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine Yuriy Ihnat cho biết Nga đang tăng cường sử dụng các hệ thống tên lửa phòng không S-300 và S-400 để tấn công vào các mục tiêu trên mặt đất. Điều này cho thấy kho tên lửa đạn đạo hiện đại của Moscow đang cạn kiệt, theo hãng tin Reuters.

Theo thông tin tình báo của Ukraine, ông Ihnat cho biết Nga chỉ còn dưới 100 quả đạn đạo Iskander hiện đại và giải pháp thay thế là Nga đang sử dụng các hệ thống S-300 và S-400 vì lượng tên lửa này vẫn còn dồi dào và Nga là nhà sản xuất các tên lửa này.

Ông Ihnat cho biết S-300 có thể được dùng để nhắm bắn mục tiêu mặt đất cách xa tới 150 km và là mối đe dọa đối với Ukraine. Ông nói: "S-300 là một mối đe dọa, và tất nhiên chúng ta sẽ không có đủ hệ thống từ phương Tây để bắn hạ mọi tên lửa S-300 trên không. Chúng ta cần tiêu diệt chúng tại các vị trí mà Nga khai hỏa.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này và Reuters chưa thể xác minh độc lập.

Hồi tháng trước, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng có khả năng Nga đã sử dụng phần lớn kho dự trữ tên lửa đạn đạo tầm ngắn SS-26 Iskander - tên lửa có thể mang đầu đạn nặng 500kg với tầm bắn 500 km.

Các diễn biến khác

. Đại diện của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Andriy Yusov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo tân chỉ huy lực lượng Nga tại Ukraine - ông Valeriy Gerasimov kiểm soát hoàn toàn Donbass và thành lập một khu vực an ninh ở đây vào trước tháng 3, Ukrinform cho hay.

Bên cạnh đó, ông cũng nói rằng đây không phải là mốc thời gian đầu tiên mà Nga tự đặt ra và mỗi lần đặt ra mục tiêu thì đều bị trì hoãn.

. Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho biết tính đến 13 giờ ngày 16-1, có 40 người thiệt mạng, 39 người được giải cứu, 75 người bị thương (trong đó có 14 trẻ em) và 46 người vẫn còn mất tích sau vụ Nga dội tên lửa vào khu chung cư có 72 hộ dân ở TP Dnipro (tỉnh Dnipropetrovsk).

Có 544 người và 75 thiết bị đã tham gia vào chiến dịch cứu hộ, bao gồm 114 nhân viên và 24 phương tiện của Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước, theo Ukrinform.

. Ngày 16-1, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley đã đến thăm căn cứ Mỹ ở Grafenwoehr (Đức) để thị sát tình hình khóa huấn luyện lính Ukraine bắt đầu hôm 15-1 tại căn cứ này, tờ The New York Times đưa tin.

Theo một quan chức quốc phòng Mỹ, khoảng 500 lính Ukraine sẽ được huấn luyện phối hợp các binh chủng, vũ khí trong quá trình tác chiến. Khóa huấn luyện sẽ đào tạo những người lính này các chiến thuật quân sự phức tạp, có thể cải thiện khả năng của quân đội Ukraine trong việc phòng thủ và phản công.

Cũng trong ngày 16-1, quân đội Mỹ thông báo rằng lính Ukraine đã đến căn cứ quân sự Fort Sill ở bang Oklahoma để huấn luyện về cách vận hành hệ thống phòng không Patriot. Phía quân đội Mỹ không nói rõ có bao nhiêu lính Ukraine đến huấn luyện nhưng trước đó, các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết khoảng 90 lính Ukraine sẽ đến huấn luyện.

ĐỨC HIỀN