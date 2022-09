Nóng Nga-Ukraine 18-9: Ukraine pháo kích 1 cứ điểm khiến 180 lính Nga thiệt mạng; Nga tiến đánh nhiều khu vực

Tình hình chiến sự

. Ngày 17-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã tấn công vào các cứ điểm của Ukraine ở một số khu vực, đồng thời cáo buộc lực lượng Ukraine pháo kích gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, theo hãng tin Reuters.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân Nga đã tấn công vào tỉnh Kherson, Mykolaiv, Kharkiv và Donetsk. Bộ này cũng nói rằng Ukraine đã tiến công không thành công ở gần làng Pravdyne ở tỉnh Kherson.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết mức độ bức xạ ở Zaporizhzhia - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu - vẫn ở mức bình thường và Ukraine đã tiến hành 2 vụ pháo kích gần nhà máy vào ngày 17-9.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ukraine bác bỏ thông tin rằng các lực lượng Ukraine pháo kích gần nhà máy.

. Nga tiếp tục tấn công mạnh vào phía đông Ukraine, đặc biệt là ở TP chiến lược Bakhmut (tỉnh Donetsk) bất chấp những thiệt hại gần đây, theo tờ The New York Times (NYT).

Theo NYT, chiếm được TP Bakhmut, quân Nga sẽ có bàn đạp để tiến công kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass. Những ngày gần đây, tiếng pháo, súng cối liên tục vang lên ở ngoại ô thành phố này, báo hiệu quân Nga đang cố tiến vào sâu hơn trong thành phố.

Lực lượng Ukraine cho rằng hiện Bakhmut đang ngày càng ở thế bất lợi khi lực lượng Nga gây áp lực ở phía đông và đông nam nhằm cắt đứt con đường hậu cần, tiếp viện cho khu vực này.

Nga cũng đã nã tên lửa đất đối không tầm xa S-300 vào khu dân cư ở TP Kramatorsk (tỉnh Donetsk) khiến hơn 30 ngôi nhà hư hại và khiến ít nhất 3 người dân bị thương, trong đó có một cô gái 16 tuổi.

Thị trưởng TP Donetsk (tỉnh Donetsk) do Nga bổ nhiệm - ông Alexey Kulemzin thông báo trên kênh Telegram rằng 4 người đã thiệt mạng do Ukraine pháo kích vào một phần trung tâm của thành phố. Ông Kulemzin cho biết các mảnh vỡ của lựu pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất đã được tìm thấy ở những khu vực này.

. Lực lượng Ukraine đã pháo kích gây ra 4 vụ nổ lớn ở nhà máy sợi ở TP Kherson (tỉnh Kherson) - nơi Ukraine cho là quân Nga chứa quân và khí tài, khiến 180 người thiệt mạng, hãng thông tấn Ukrinform ngày 17-9 đưa tin.

Theo Cục Tình báo Ukraine, lực lượng Ukraine đã gây ra 4 vụ pháo kích ở kho 2 của nhà máy khiến 180 quân Nga thiệt mạng và phải mất 3 chiếc tủ đông để đưa thi thể những người này ra khỏi thành phố, hàng chục người bị thương đã được đưa đến các cơ sở y tế trong tình trạng nguy kịch.

Ukraine vẫn tiếp tục khai quật mộ tập thể ở Kharkiv

. Ngày 17-9, lực lượng cứu hộ Ukraine tiếp tục khai quật được nhiều thi thể ở khu mộ tập thể tại TP Izium, tỉnh Kharkiv sau khi quân Nga rút lui khỏi thành phố này, theo hãng tin Reuters.

Ukraine cho biết hàng trăm người được chôn cất tại khu mộ tập thể, bao gồm ít nhất 17 quân nhân Ukraine và những người khác có thể là dân thường được chôn trong những ngôi mộ riêng lẻ được đánh dấu bằng những cây thánh giá bằng gỗ, đồng thời nói rằng danh tính của những thi thể này đang được xác định.

Nguyên nhân của những cái chết này vẫn chưa được xác định dù người dân cho biết một số ngôi mộ gần TP Izium là của những người chết trong một cuộc không kích. Nhà chức trách Ukraine cho biết ít nhất một trong số các thi thể bị trói tay và có dấu dây thừng trên cổ.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết ông không biết chính xác có bao nhiêu người chết do không kích và bị tra tấn ở thành phố này, Ukrinform đưa tin.

Ông nói: "Đến thời điểm hiện tại, đã có 450 thi thể được chôn cất đã được tìm thấy ở Izium nhưng vẫn có những ngôi mộ riêng biệt, nơi chôn cất nhiều người bị tra tấn, thậm chí có toàn bộ nhiều gia đình”.

Với những hành động của quân Nga, ông Zelensky kêu gọi kêu gọi cộng đồng quốc tế dán nhãn Nga là một quốc gia khủng bố hoặc là nước tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.

Ông nói: "Tôi rất mong Mỹ sẽ phản ứng mạnh mẽ ngay lập tức với tư cách là nước lãnh đạo dân chủ trên thế giới và là một nước dẫn đầu trong việc ủng hộ Ukraine. Tôi hy vọng Quốc hội Mỹ ủng hộ đề xuất của chúng tôi về việc công nhận Nga là quốc gia khủng bố”.

Hiện Moscow chưa bình luận gì về việc Ukraine phát hiện mộ tập thể nói trên.

Động thái mới từ các bên

. Ngày 16-9, khi được hỏi rằng liệu Nga đã lên kế hoạch mua máy bay không người lái (UAV) của Iran, Thổ Nhĩ Kỳ chưa, lãnh đạo cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Nga Dmitry Shugayev khẳng định Nga có đủ UAV, hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 17-9.

Ông Shugayev nói: "Chúng tôi không gặp vấn đề gì với UAV. Chúng tôi có những loại UAV tốt nhất”.

. Ngày 17-9, lãnh đạo chính quyền tỉnh Kharkiv do Nga bổ nhiệm Vitaly Ganchev cho biết quân Ukraine đã bắt giữ 7 sinh viên Sri Lanka học ở trường ĐH Y Kupyansk và đưa số người này đến một địa điểm không xác định, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Trước đó, ông Ganchev cho rằng các lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đang tra tấn và bắn chết dân thường trong nhiều vùng Ukraine kiểm soát, TP Izium, TP Kupyansk và huyện Veliky Burluk (tỉnh Kharkiv), TP Veliky (tỉnh Novgorod).

. Trong cuộc phỏng vấn trên đài CBS News, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc phi truyền thống nhằm cố gắng xoay chuyển cục diện cuộc chiến có lợi cho Moscow.

Ông Biden nói rằng nếu Nga làm như vậy thì sẽ thay đổi cục diện chiến tranh không giống như những gì xảy ra kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phản ứng quyết liệt và Nga sẽ gánh hậu quả nặng nề. Tuy nhiên, ông Biden không nói rõ Mỹ sẽ làm gì trong trường hợp Nga dùng vũ khí hạt nhân.

Bình luận về phát biểu của Tổng thống Mỹ, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng phải xem học thuyết hạt nhân của Nga, mọi trường hợp Nga sử dụng vũ khí hạt nhân đều ở trong đó.

Theo đó, học thuyết hạt nhân của Nga nói rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân khi có một hành động gây hấn “chống lại Nga hoặc đồng minh bằng việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt" hoặc khi "sự tồn tại của nhà nước Nga bị đe dọa”.