Nóng Nga-Ukraine 6-11: Ukraine dùng hệ thống pháo HIMARS và tên lửa BM-21 Grad tấn công Donestk, tăng pháo kích Kherson

(PLO)- Nga nói Ukraine đang chuẩn bị cho giai đoạn tấn công tiếp theo vào Kherson; Nguồn điện nhà máy Zaporizhzhia được nối lại; Đức nói EU phải duy trì quan hệ với Nga hậu chiến sự.

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 5-11, quân Nga tiếp tục củng cố vị trí tại các vùng lãnh thổ tạm chiếm của Ukraine, tập trung kiềm chế các hoạt động của lực lượng phòng vệ Kiev trên các hướng nhất định, và liên tục tấn công theo hướng các TP Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka (tỉnh Donetsk, vùng Donbass).

Trong ngày, quân Moscow đã 4 lần dội tên lửa, 5 lần không kích, hơn 20 lần dùng các hệ thống tên lửa bắn loạt (MLRS) tấn công hơn 40 khu định cư ở Ukraine, chủ yếu nằm ở các tỉnh Kharkiv, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, Mykolaiv, và vùng sông Buh.

. Theo Ukrinform, quân Ukraine đã tấn công một cụm quân Nga tại khu định cư Radensk (tỉnh Kherson), gây nhiều tổn thất cho Moscow. Trong ngày 5-11, các lực lượng Kiev đã 12 lần nã pháo vào các cụm nhân lực, khí tài, và hệ thống phòng không của đối phương.

. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine đã bắn hạ ít nhất 10 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136 của Iran mỗi ngày, trong khi Iran thừa nhận đã cung cấp UAV cho Nga trước chiến sự vài tháng.

Thông tin từ Nga

. Quân đội Ukraine đã pháo kích vào các khu dân cư ở TP Donetsk vào tối 5-11, gây thiệt hại nặng nề và phá hủy nhiều ngôi nhà. Thị trưởng TP Donetsk - ông Alexey Kulemzin cho biết, theo thông tin sơ bộ, các lực lượng Kiev đã sử dụng các hệ thống pháo cơ động cao (HIMARS - Mỹ sản xuất) và tên lửa BM-21 Grad (Liên Xô sản xuất) để tấn công TP, đài RT đưa tin.

. Theo hãng thông tấn TASS, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết các lực lượng Moscow đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine hướng về phía tỉnh Luhansk. Theo ông Konashenkov, trong cuộc đụng độ trên, quân Moscow đã tiêu diệt hơn 60 binh sĩ Ukraine, và phá hủy 1 xe tăng, 2 xe bọc thép chiến đấu, 3 xe bán tải và 1 xe cơ giới của Kiev.

. Phó Tỉnh trưởng Kherson - ông Kirill Stremousov nói rằng các lực lượng Ukraine đang tăng cường pháo kích tại Kherson. Theo ông, Kiev đang chuẩn bị cho giai đoạn tấn công tiếp theo vào tỉnh này.

Các diễn biến khác

. Theo Ukrinform, 17 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã giúp đỡ ngành năng lượng của Ukraine vốn bị thiệt hại nặng nề trước các cuộc tấn công của Nga.

“Cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị hư hại nghiêm trọng. Để duy trì khả năng tiếp cận điện năng và hệ thống sưởi, 17 quốc gia EU đã gửi 500 máy phát điện tới Ukraine thông qua Cơ chế Bảo vệ Dân sự EU” - Tổng cục Bảo vệ Dân sự và Các hoạt động Viện trợ Nhân đạo châu Âu đăng trên Twitter.

Trước đó, Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal cho biết Kiev đã nhận được 700 máy phát điện từ các đối tác nước ngoài và 900 máy khác sẽ được giao trong thời gian tới.

. Ngày 5-11, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã khôi phục nguồn cung điện cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia), hai ngày sau khi nhà máy này hoàn toàn mất điện do bị pháo kích. Ukrinform đưa tin Nga đã tấn công nhà máy, trong khi TASS cho biết nguyên nhân là do hai đường dây tải điện cách nhà máy 50-60 km "thuộc lãnh thổ do Kiev kiểm soát" đã bị hư hại.

“Việc mất điện lặp đi lặp lại đã cho thấy rất rõ tình hình an ninh và an toàn hạt nhân cực kỳ nghiêm trọng mà nhà máy điện hạt nhân lớn này đang phải đối mặt. Tôi đã nhiều lần kêu gọi thiết lập khẩn vùng an ninh và an toàn hạt nhân xung quanh nhà máy Zaporizhzhia để ngăn chặn sự cố hạt nhân. Chúng ta không thể để mất thêm thời gian nữa. Chúng ta phải hành động trước khi quá muộn” - Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nói.

. Trả lời kênh TRT Harber, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nói rằng các nước thành viên NATO sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, và đảm bảo quyền tự vệ của Kiev.

Ông cũng nhấn mạnh chiến tranh hạt nhân không nên xảy ra vì “không có người chiến thắng trong một cuộc chiến như vậy”. Vị tổng thư ký cũng ca ngợi vai trò trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Erdogan về các nỗ lực liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc Ukraine.

. Thủ hiến bang Sachsen (Đức) - ông Michael Kretschmer kêu gọi giải quyết nhanh chóng cuộc xung đột ở Ukraine thông qua ngoại giao. Ông lưu ý rằng, một khi xung đột kết thúc, Nga sẽ vẫn là nước láng giềng của EU, và khối này sẽ phải duy trì quan hệ với Moscow, bao gồm kinh tế.

"Chiến tranh không kết thúc ở chiến trường, nó luôn kết thúc ở bàn đàm phán - ông nói.

Ông nói rằng khi cuộc chiến kết thúc, Nga và EU “sẽ phải một lần nữa đối thoại với nhau, trao đổi với nhau”. Ông đồng ý với quan điểm của chính phủ liên bang là cần hỗ trợ toàn diện cho Ukraine, song cũng cho rằng các bên nên có một cuộc thảo luận cởi mở và trung thực về bày tỏ lập trường của nhau.

DƯƠNG KHANG