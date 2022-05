Nóng Nga-Ukraine sáng 29-5: Nga nói đã kiểm soát TP Severodonetsk, ông Zelensky không muốn nói chuyện với quan chức Nga

Nga nói đã kiểm soát TP Severodonetsk

Ngày 28-5, ông Ramzan Kadyrov - người đứng đầu Cộng hòa Chechnya thuộc Nga cho biết Moscow đã giành quyền kiểm soát TP Severodonetsk ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk, theo hãng thông tấn TASS.

"Severodonetsk nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của chúng tôi. Thành phố đã được giải phóng. Cư dân có thể yên tâm. Từ nay họ không còn gặp nguy hiểm nữa" - ông Kadyrov viết trên Telegram.

Theo ông Kadyrov, ban đầu Nga dự kiến ​​sẽ kiểm soát thị trấn trong khoảng một tuần, nhưng mục tiêu này đã được hoàn thành sớm hơn.

"Kế hoạch ban đầu là giải phóng Severodonetsk trong một tuần, nhưng hôm nay tôi đã điều chỉnh và đặt nhiệm vụ giành quyền kiểm soát thị trấn trong ba ngày. Do đó, binh lính của chúng tôi đã thực hiện nó nhanh chóng hơn nữa - trong ba giờ" - ông Kadyrov nói thêm.

Moscow: Ukraine lên kế hoạch tấn công vũ khí hóa học để đổ lỗi cho Nga

Ngày 28-5, Đại tá Mikhail Mizintsev - Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga cho biết Ukraine lên kế hoạch nổ súng vào lãnh thổ Nga và cho nổ các thùng chứa hóa chất ở TP Sumy. Theo ông, phía Ukraine làm đeièu này để vu khống Nga gây ra một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học, TASS đưa tin.

“Theo thông tin tình báo nhận được từ các binh sĩ Ukraine bị bắt, các chiến binh của các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa đang chuẩn bị một cuộc khiêu khích khác bằng hóa chất độc hại ở TP Sumy” - ông Mizintsev nói.

"Chính quyền Kiev sẽ sử dụng hành động này để đổ lỗi cho các lực lượng vũ trang Nga về cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học và các cuộc tấn công bừa bãi nhằm vào dân thường" - ông nói thêm.

Ukraine nhận thêm tên lửa chống hạm Harpoon để tự vệ ở Biển Đen

Ngày 28-5, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết nước này đang nhận tên lửa chống hạm Harpoon và các bệ phóng trên đất liền để tự vệ trước Nga ở Biển Đen, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

"Ukraine đang nhận được các bệ phóng trên mặt đất và một số lượng tương ứng tên lửa chống hạm Harpoon. Các vũ khí mới nhất đang được cung cấp từ Đan Mạch, Anh và Hà Lan. Các quốc gia khác sẽ tham gia quá trình này" - theo Bộ Quốc phòng Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksiy Reznikov cho biết thêm rằng tên lửa đất đối hạm Harpoon sẽ được vận hành cùng với tên lửa Sao Hải Vương của Ukraine để bảo vệ bảo vệ Kiev trước lực lượng hải quân Nga ở Biển Đen.

Pháp, Đức kêu gọi Nga trả tự do cho 2.500 chiến binh ở nhà máy Azovstal

Theo hãng tin Al Jazeera ngày 28-5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimiir Putin trả tự do cho 2.500 chiến binh Ukraine được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal ở TP Mariupol và những người bị Nga bắt làm tù binh.

Sau cuộc điện đàm giữa ba nhà lãnh đạo Tổng thống Macron xác nhận đã cùng Thủ tướng Đức đề xuất Nga thả các "tù nhân chiến tranh”.

Nga thử tên lửa siêu thanh ở Bắc Băng Dương

Ngày 28-5, Lực lượng Nga cho biết đã thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh Zircon, theo Al Jazeera.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa được phóng đi từ khinh hạm Đô đốc Gorshkov đóng tại Biển Barents (một phần của Bắc Băng Dương nằm ở phía bắc Na Uy và Nga) và "đánh trúng" thành công một mục tiêu đóng quân cách đó 1.000 km trên Biển Trắng ở Bắc Cực.

Bộ cho biết thêm cuộc thử nghiệm là một phần của quá trình “thử nghiệm vũ khí mới” của Nga.

Cựu Tổng thống Ukraine không thể rời Ukraine

Ngày 28-4, Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông không thể rời khỏi đất nước để tham gia cuộc họp của Hội đồng Nghị viện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Lithuania, Reuters đưa tin.

Cụ thể, ông Poroshenko đã bị chặn lại hai lần tại một cửa khẩu biên giới với Ba Lan khi ông đang trên đường đến cuộc họp của Hội đồng Nghị viện NATO, một tổ chức tư vấn liên nghị viện.

Truyền thông Ukraine đưa tin Poroshenko không thể vượt biên do có "trục trặc kỹ thuật" với giấy phép cho phép ông rời khỏi đất nước.

Vào tháng 1, tòa án Ukraine cho phép ông Poroshenko vẫn tự do trong khi bị điều tra về tội phản quốc. Poroshenko đang bị điều tra với cáo buộc tài trợ cho lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông đất nước thông qua việc bán than bất hợp pháp trong giai đoạn 2014-2015.

Ông Zelensky không muốn nói chuyện với quan chức Nga

Ngày 28-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết người duy nhất đáng để ông nói chuyện là Tổng thống Nga Vladimir Putin, vì ông Putin là người đã đưa ra tất cả quyết định.

"Không quan trọng ngoại trưởng của họ nói gì. Không quan trọng là ông ấy cử một nhóm đàm phán nào đó đến với chúng tôi ... thật không may, tất cả những người này đều là kẻ vô danh" - ông nói.

Trong khi đó, ông Mykhailo Podolyak - Cố vấn tổng thống Ukraine và nhà đàm phán hòa bình của Kiev cho biết bất kỳ thỏa thuận nào với Nga đều không thể tin cậy được. The ông, cách duy nhất để ngăn chặn chiến dịch quân sự của Moscow là sử dụng vũ lực.