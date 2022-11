NSND Lệ Thuỷ, Võ Minh Lâm… hội ngộ tại Liên hoan cải lương toàn quốc 2021

(PLO)- Tại buổi lễ khai mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021, NSND Lệ Thủy đã kết hợp cùng Võ Minh Lâm và Lê Diệu Hiền thể hiện tiết mục "Long An câu hát xin chào".

Tối 5-11, lễ khai mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021 đã diễn ra tại sân khấu của Đoàn nghệ thuật cải lương Long An tại Tân An, tỉnh Long An.

Đến dự có ông Mai Văn Chính - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTT&D, ông Lê Tấn Dũng – Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH cùng nhiều đại diện các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH TT&DL nhận định: "Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2021 là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tiếp tục giữ gìn, tôn vinh những tinh hoa của nghệ thuật sân khấu Cải lương, thúc đẩy quá trình hội nhập các loại hình sân khấu nghệ thuật truyền thống.

Đây cũng là dịp để các văn nghệ sĩ, diễn viên sân khấu Cải lương được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp và là cơ hội để thể hiện hết tài năng, đam mê, tỏa sáng trên một sân khấu lớn.

Bên cạnh đó, Liên hoan là cơ sở để các đơn vị nghệ thuật, các nhà quản lý tìm ra những nhân tố mới, những vở diễn hay có chất lượng từ đó có những giải pháp chiến lược, định hướng cho việc phát triển sân khấu nghệ thuật truyền thống nói chung và sân khấu nghệ thuật truyền thống Cải lương nói riêng lên một tầm cao mới".

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức cũng đã công bố hội đồng nghệ thuật gồm nhà viết kịch Nguyễn Sỹ Chức, (chủ tịch hội đồng) cùng các thành viên là NSND Bạch Tuyết, Lê Huy Quang, Thanh Hải, NSƯT Lê Chức, Trần Thắng Vinh, Hồ Ngọc Trinh.

Liên hoan năm nay có sự tham gia của 22 đơn vị nghệ thuật cải lương từ trung ương đến địa phương, quy tụ hơn 1.000 diễn viên với 27 vở diễn.

Đến với Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tham gia hai vở Ngược gió và Câu hò đất mẹ.

Trong đó, vở Câu hò đất mẹ là một tác phẩm đã có giải thưởng trong Liên hoan Sân khấu kịch 2021 và được chọn chuyển thể thành cải lương để tham dự liên hoan.

Chia sẻ với PLO, ông Phan Quốc Kiệt, Giám đốc Nhà hát cho biết: “Ngoài vở diễn, chúng tôi cũng tạo điều kiện cho nghệ sĩ trẻ của Nhà hát tham gia một liên hoan mang tính chuyên nghiệp toàn quốc để các em có cơ hội thăng hoa trong nghề nghiệp của mình cũng như có cơ hội cọ xát với các đơn vị bạn, học hỏi và nâng cao thêm trí thức về công tác nghề nghiệp.

Bên cạnh đó chúng tôi cũng đưa lực lượng nghệ sĩ có nhiều năm kinh nghiệm để cùng tham gia tạo sinh khí cho liên hoan lần này và ủng hộ các anh em của Nhà hát trong điều kiện khó khăn mà vẫn có được những tác phẩm để cùng tham gia liên hoan lần này.

Tôi cho rằng đây là một hoạt động mang tính chuyên nghiệp để tất cả nghệ sĩ có cơ hội gặp gỡ trao đổi nghề nghiệp cũng như có được những vai diễn tâm ý nhất để đến với liên hoan".

Đạo diễn Quốc Tín, trưởng đoàn cải lương Hương Tràm cũng tâm sự: "Đoàn cải lương Hương Tràm tỉnh Cà Mau tham gia vở cải lương 'Hương Tràm' nói về đề tài hậu chiến tranh, một vở được dựng hoàn toàn mới trong vòng hơn một tháng.

Anh em trong đoàn tham dự liên hoan với tinh thần truyền thống của đoàn là đoàn văn công giải phóng tỉnh Cà Mau xưa. Tham dự liên hoan chúng tôi vẫn kỳ vọng nhưng cũng vẫn thể hiện hết mình, đồng thời giao lưu học hỏi với niềm đam mê và bảo tồn bộ môn cải lương truyền thống, còn kết quả của BTC như thế nào thì chúng tôi cũng không quan trọng lắm".

Các đơn vị dự thi thi diễn ngày hai buổi, suất 9h30 và 19h30 từ ngày 5 đến 19-11 tại sân khấu Đoàn nghệ thuật cải lương Long An. Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra tối 20-11.

Lễ khai mạc và bế mạc liên hoan được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Long An kênh LA34, HTV1, VTV cap.

Sau lễ khai mạc, Đoàn nghệ thuật cải lương Long An đã mở màn cho Liên hoan cải lương toàn quốc 2021 với vở Bên dòng Long Khốt (tác giả: Nguyễn Toàn Thắng, chuyển thể cải lương và đạo diễn: NSND Triệu Trung Kiên).

Đây là đề tài gắn liền với lịch sử của tỉnh, phản ánh về nạn diệt chủng Khmer đỏ và thể hiện sự gắn kết hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia. Thông điệp được lồng ghép nhẹ nhàng qua câu chuyện tình giữa cô gái Campuchia và anh bộ đội quân tình nguyện Việt Nam.

