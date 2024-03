Nữ bị cáo 32 tuổi lãnh án chung thân vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 574 tỉ đồng

Chiều 5-3, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chấp nhận đề nghị của VKS, tuyên phạt mức án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Hằng (32 tuổi, quê Hà Tĩnh, ngụ phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào năm 2018, Hằng huy động vốn và vay mượn tiền của nhiều người để kinh doanh bất động sản và làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Đến năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc làm ăn của Hằng gặp khó khăn, dẫn đến thua lỗ nên không có tiền trả tiền gốc, lãi, lợi nhuận cho những người đã góp vốn và những người cho Hằng vay tiền.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng lừa 16 người thân, quen và bạn bè hơn 574 tỉ đồng. Ảnh: TK

Lúc này, Hằng kêu gọi nhiều người cùng góp vốn làm ăn rồi chiếm đoạt tiền góp vốn, sử dụng vào việc trả nợ, tiêu xài cá nhân. Để nhiều người tin tưởng, Hằng đưa ra thông tin gian dối tự giới thiệu là cán bộ một ngân hàng lớn, có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều người có địa vị trong xã hội; việc mua bán nhà đất, tài sản phát mãi ngân hàng, dịch vụ đáo hạn ngân hàng đem lại lợi nhuận cao. Hằng cam kết chia lại lợi nhuận cao để mọi người tin tưởng góp vốn làm ăn chung với Hằng.

Từ ngày 1-3-2021 đến ngày 10-1-22, Hằng đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của 16 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 574 tỉ đồng rồi bỏ trốn. Các bị hại cư ngụ tại TP Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc và ở tỉnh Hà Tĩnh.

Đến ngày 15-1-2022, Hằng đã đến Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình Sau khi Hằng đến đầu thú, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hằng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 3-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng có quyết định khởi tố vụ án đối với Hằng. Sau đó, vụ án được nhập để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều tra…

Bị cáo Hằng được dẫn giải lên xe sau khi lãnh án chung thân. Ảnh: TK

Qua điều tra xác định phần lớn tiền góp vốn của các bị hại, Hằng dùng để trả tiền góp vốn, lãi, lợi nhuận xoay vòng cho các bị hại và những người cho Hằng vay tiền. Sau khi trả tiền góp vốn, lợi nhuận cho các bị hại thì Hằng tiếp tục huy động các bị hại góp vốn vào việc làm ăn mới. Các bị hại đã tin tưởng và sử dụng chính số tiền Hằng trả lại và tiền cá nhân để tiếp tục góp với Hằng nhiều lần với số tiền góp vốn ngày càng lớn, trong khoảng thời gian dài.

Một phần Hằng dùng vào việc tiêu xài cá nhân và mua xe ô tô, trang sức, điện thoại, túi xách, quần áo, giày dép...

Hằng có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục trả lại một phần cho các bị hại, tự nguyện đầu đến đầu thú. Tuy nhiên, có tình tiết tăng nặng là chiếm đoạt tài sản nhiều lần của 16 bị hại. Bản thân bị cáo không có nghề nghiệp, nguồn thu nhập chính là tiền lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác; thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều lần và của nhiều người...

