Nữ công nhân bật khóc vì 9 năm chưa được về quê đón tết

Ngày 7-2 (28 tết), Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đã xuống tận phòng trọ của 820 công nhân ở lại Bình Dương đón tết để thăm hỏi, động viên, chúc tết và tặng bánh chưng.

Các bộ Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương chuyển từng phần quà để chăm lo cho công nhân không thể về quê đón tết. Ảnh: LA

Gửi hương vị Tết quê hương đến công nhân xa quê

Theo ông Trần Ngọc Vân, Phó Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp Bình Dương, mỗi khi tết đến xuân về Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương đều tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho những công nhân đón Tết tại Bình Dương.

Cũng theo ông Vân, năm nay do kinh tế khó khăn, ước tính có khoảng trên 50.000 công nhân trong các khu công nghiệp phải ở lại Bình Dương ăn tết.

Mỗi cặp bánh chưng là cả tấm lòng của chính quyền, công đoàn tỉnh Bình Dương gửi tặng những công nhân khó khăn không thể về quê sum vầy cùng gia đình. Ảnh: LA

“Công đoàn Các khu công nghiệp Bình Dương luôn cố gắng đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống công nhân để họ có thể có một cái tết thật đầy đủ ấm cúng. Qua đó, sẻ chia bớt những khó khăn về vật chất và tinh thần khi họ không thể cùng gia đình, người thân sum họp quây quần trong ngày tết truyền thống của dân tộc” - ông Vân nói.

Ông Vân cho biết thêm, đơn vị đã tặng hơn 10.000 phần quà cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tặng hàng trăm vé xe, vé tàu cho công nhân về quê đón tết. Với những công nhân ở lại ăn Tết cũng được chăm lo chu đáo để ai cũng có một cái tết thật vui vẻ, ấm cúng.

Nhận bánh chưng, công nhân bật khóc “nhớ cha mẹ”

Theo ghi nhận, Công ty TNHH Giày An Thịnh (khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An) có khoảng 900 công nhân những có đến 300 công nhân ở lại Bình Dương ăn tết.

Công nhân vui mừng vì nhận quà tết từ công đoàn gửi tặng. Ảnh: LA

Do điều kiện kinh tế khó khăn nên những công nhân này không thể về quê sum họp cùng người thân. Có công nhân cả gia đình năm người buộc phải ở lại trong phòng trọ chật hẹp đón tết.

Chị Trương Thị Hoàn (quê Nghệ An) đã chín năm không thể về quê đón tết cùng gia đình. Chị cho biết hai vợ chồng và ba đứa con năm nào cũng muốn về quê nhưng không thể vì đồng lương công nhân không thể đủ chi phí đi lại. Năm nay lại càng không thể vì kinh tế quá khó khăn.

Đại diện Công đoàn Các khu công nghiệp Bình Dương gửi quà tết đến chị Hoàn và gia đình. Ảnh: LA

Nhận cặp bánh chưng do Công đoàn Các khu công nghiệp Bình Dương gửi tặng, chị Hoàn đã bật khóc nức nở vì xúc động. Chị cám ơn công đoàn đã chia sẻ những khó khăn với những công nhân xa quê.

“Nhận bánh chưng em nhớ cha mẹ quá, cám ơn Công đoàn Các khu công nghiệp Bình Dương đã quan tâm đến những công nhân như chúng em” - chị Hoàn xúc động.

Chị Trương Thị Hoàn xúc động khi nhận bánh chưng Công đoàn Các khu công nghiệp Bình Dương gửi tặng. Ảnh: LA

Hoàn cảnh tương tự, chị Lê Thị Tuyết (quê Thanh Hóa) cũng đã năm năm không thể về quê đón tết.

Chị chia sẻ, với đồng lương ít ỏi chỉ đủ lo cho các con ăn uống học hành. Cuối năm chi phí về quê quá cao nên cả gia đình chị không dám về quê đón tết cùng gia đình.

“Chi phí tàu xe cao quá, nếu dồn hết để về quê thì không còn đủ tiền để lo cho các con học hành trong năm tới” - chị Tuyết ngậm ngùi.

Những công nhân cuối cùng về quê đón tết với tấm vé miễn phí công đoàn tặng. Ảnh: LA

Trong ngày, lãnh đạo Liên đoàn tỉnh Bình Dương cũng đến ga tàu và sân bay tiễn những công nhân cuối cùng về quê đón tết cùng gia đình với tấm vé miễn phí do công đoàn hỗ trợ.

Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bình Dương đã chi hơn 44 tỉ đồng, công đoàn các cấp chi hơn 300 tỉ đồng để chăm lo tết cho công nhân lao động. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng hỗ trợ 20 cặp vé máy bay và 460 cặp vé tàu hỏa; Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ 1.000 vé tàu hỏa và 31 cặp vé máy bay khứ hồi về các tỉnh phía Bắc.

LÊ ÁNH