Nữ giám đốc 32 tuổi trốn thuế gần 500 triệu đồng

Ngày 27-11, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Nga (32 tuổi, giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thịnh Nguyên) để điều tra về tội trốn thuế

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Nga. Ảnh: CAHD

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thịnh Nguyên được Hoàng Thị Nga thành lập và bắt đầu hoạt động từ năm 2022.

Đến năm 2023, nữ giám đốc này đã chỉ đạo nhân viên công ty là bà Trần Thị Vân (39 tuổi, ngụ TP Hải Dương) sử dụng hoá đơn không hợp pháp của một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Cẩm Giàng để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng của Công ty Thịnh Nguyên, làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp cho nhà nước gần 500 triệu đồng.

Liên quan vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện còn khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhiều bị can khác có liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng.

NGỌC SƠN