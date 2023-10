Bắt nữ giám đốc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Chiều 31-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định, thông tin, đơn vị này ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Huỳnh Thị Sen (68 tuổi) ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Giám đốc Công ty CP Kim Triều về tội danh lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản.

Dự án Khách sạn - Trung tâm tiệc cưới của Công ty CP Kim Triều ở đường Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn. Ảnh: THU DỊU

Theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đang mở rộng công tác điều tra, tìm người bị hại trong vụ việc của bà Huỳnh Thị Sen trong vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn TP Quy Nhơn năm 2020.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định, từ tháng 4-2018, bà Huỳnh Thị Sen, Giám đốc Công ty CP Kim Triều, lấy lý do kinh doanh, đưa ra cam kết về thời gian trả nợ để vay mượn với số tiền lớn. Đến thời hạn thỏa thuận trả tiền, bị can không có tiền trả lại cho bị hại, nên cộng nợ lãi và gốc để viết giấy vay, mượn tiền, tiếp tục hứa hẹn thời gian trả nợ. Sau đó, bị can dùng thủ đoạn gian dối để chối bỏ trách nhiệm đối với khoản tiền còn nợ nhằm chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định thông báo, ai là bị hại trong vụ việc Huỳnh Thị Sen dùng thủ đoạn nêu trên chiếm đoạt tiền hoặc biết Sen có hành vi vi phạm pháp luật khác mà chưa viết đơn thì làm đơn báo với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định để giải quyết.

THU DỊU