Nữ giao dịch viên lừa 27 người dân bị phạt tù chung thân

(PLO)- Sau khi Tòa tuyên án, nhiều bị hại khóc, gạt nước mắt trở về và cho biết sẽ làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm.

Chiều 10-10, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục xử sơ thẩm, tuyên phạt tù chung thân đối với Lê Thị Lưu (39 tuổi, nguyên nhân viên Bưu điện huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX cũng tuyên buộc Lưu phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt là hơn 9,3 tỉ đồng cho 27 người bị hại.

Vụ án này, vào tháng 3-2021, TAND tỉnh Nghệ An từng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lưu tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc Lưu trả lại hơn 9,3 tỉ đồng đã chiếm đoạt. Sau đó, có 25/27 người bị hại kháng cáo và ngày 24-12-2021, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Quá trình điều tra lại và cáo trạng, xét xử lại sơ thẩm tuyên án Lưu như trên. Số tiền chiếm đoạt được Lưu đã tiêu xài hết và không còn khả năng để trả lại cho các bị hại.

Tại phiên xử vào chiều 10-10, người bị hại và luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra lại vì có dấu hiệu bỏ lọt người lọt tội và cần làm rõ dòng tiền lừa đảo... Tuy nhiên, theo HĐXX sơ thẩm, trong vụ án này chỉ có bị cáo Lưu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của dân, không có dấu hiệu tội tham ô tài sản.

Như đã đưa tin, Lưu được tuyển dụng vào làm việc tại Bưu điện huyện Tân Kỳ từ ngày 1-11-2006, làm giao dịch viên tại Bưu cục Tân An.

Từ năm 2012, Lưu được giao thêm nhiệm vụ làm giao dịch viên, dịch vụ tiết kiệm bưu điện tại Phòng giao dịch Bưu điện Tân An thuộc Ngân hàng Thương mại CP Bưu điện Liên Việt, chi nhánh Nghệ An (đặt tại Bưu cục Tân An).

Theo đó, Lưu có nhiệm vụ thu, nhận tiền của người dân đến gửi tiền tiết kiệm bưu điện tại Phòng giao dịch Bưu điện Tân An. Có con dấu Phòng giao dịch Bưu điện Tân An và dấu nhật ấn bưu cục,.

Lưu đưa ra thông tin: “Hiện nay ngân hàng đang có chương trình khuyến mãi với lãi suất cao (từ 0,6 % đến 1%/tháng)” để lừa lấy tiền tiêu xài, trả nợ, chữa bệnh... Để không bị nghi ngờ, Lưu chuẩn bị sẵn sổ tay, viết xác nhận việc nhận tiền vào sổ hoặc giấy rồi dùng con dấu của Phòng giao dịch Bưu điện Tân An hoặc dấu nhật ấn của Bưu cục Tân An đóng lên đưa cho người dân giữ. Với thủ đoạn trên, Lưu đã chiếm đoạt hơn 9,3 tỉ đồng của 27 người bị hại. Lưu bị bắt tạm giam từ ngày 11-3-2020 cho đến nay.

Đ.LAM