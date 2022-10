Nữ nhân viên bưu điện ở Nghệ An lừa chiếm đoạt hơn 9,3 tỉ

(PLO)- Khi thực hiện hành vi phạm tội, Lê Thị Lưu đang là giao dịch viên tại Bưu cục Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Lê Thị Lưu bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền hơn 9,3 tỉ đồng.

Dự kiến ngày mai (3-10), TAND tỉnh Nghệ An mở lại phiên tòa hình sự, xử sơ thẩm đối với Lê Thị Lưu (39 tuổi, nguyên nhân viên Bưu điện huyện Tân Kỳ, Nghệ An), bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này có 27 người bị hại và số tiền Lưu chiếm đoạt là hơn 9,3 tỉ đồng.

Theo hồ sơ, Lưu được tuyển dụng vào làm việc tại Bưu điện huyện Tân Kỳ từ ngày 1-11-2006 theo hợp đồng lao động số 192 của Bưu điện tỉnh Nghệ An. Lưu được Bưu điện huyện Tân Kỳ giao nhiệm vụ làm giao dịch viên tại Bưu cục Tân An (huyện Tân Kỳ).

Từ năm 2012, Lưu được giao thêm nhiệm vụ làm giao dịch viên, dịch vụ tiết kiệm bưu điện tại Phòng giao dịch Bưu điện Tân An thuộc Ngân hàng Thương mại CP Bưu điện Liên Việt, chi nhánh Nghệ An (đặt tại Bưu cục Tân An).

Theo đó, Lưu có nhiệm vụ thu, nhận tiền của người dân đến gửi tiền tiết kiệm bưu điện tại Phòng giao dịch Bưu điện Tân An.

Trong thời gian từ 2015 đến 2017, Lưu đã vay mượn tiền của một số hộ dân trên địa bàn xã Tân An và các xã lân cận để phục vụ cho việc chữa bệnh và chi tiêu cá nhân. Đến cuối năm 2017, Lưu bị đòi nợ nhưng không có khả năng để trả nợ nên đã nảy sinh ý định lừa đảo người dân đến giao dịch gửi tiền tiết kiệm tại Phòng giao dịch Bưu điện Tân An.

Khi có người dân đến gửi hoặc rút tiền tiết kiệm thì nhân viên Lưu đưa ra thông tin: “Hiện nay ngân hàng đang có chương trình khuyến mãi với lãi suất cao (từ 0,6 % đến 1%/tháng)”.

Anh NVH (Xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ) ngày 13-12-2017, đến Bưu cục Tân An gặp Lưu để làm thủ tục gửi tiền tiết kiệm. Lưu nói với anh H là: “Hiện ngân hàng đang có chương trình khuyến mãi gửi tiền được hưởng lãi suất 1%/1 tháng nhưng không làm sổ tiết kiệm”.

Để tạo thêm lòng tin, Lưu viết giấy xác nhận việc nhận tiền vào tấm giấy từ quyển sổ chuẩn bị sẵn rồi giao cho anh H. Trong đó, Lưu ghi số tiền gửi là 140 triệu đồng, kỳ hạn gửi, Lưu có ký tên, đóng con dấu của Phòng giao dịch Bưu điện Tân An lên chữ ký của mình.

Tiếp theo, ngày 2-6-2018, bà LTS (trú xã Tân An) đến Bưu cục Tân An để gửi tiền tiết kiệm. Tại đây, Lưu nói với bà S: “Hiện tại ngân hàng đang có chương trình khuyến mãi gửi tiền tiết kiệm được hưởng lãi suất 0,92%/tháng” và thuyết phục bà S tham gia.

Lưu viết giấy xác nhận việc nhận tiền vào một quyển sổ tay nhỏ cho bà S giữ. Trong đó, thể hiện số tiền gửi, kỳ hạn gửi, sau đó Lưu ký tên và sử dụng con dấu của Phòng giao dịch Bưu điện Tân An đóng lên chữ ký của mình.

Do tin tưởng lưu và thông tin Lưu đưa ra và có con dấu của Phòng giao dịch Bưu điện Tân An nên trong thời gian từ tháng 8-2018 đến tháng 10-2019, bà S đồng ý tham gia gửi tiền theo “chương trình khuyến mãi” và bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4,3 tỉ đồng.

Cũng như ông N, bà S, có thêm 25 người dân đến Bưu cục Tân An để gửi tiền tiết kiệm và giao tiền cho Lưu. Lưu cũng sử dụng dấu nhật ấn của Bưu cục Tân An đóng lên chữ ký của mình khi viết giấy nhận tiền của người dân. Trong số các bị hại, có hai người trên 70 tuổi.

Để tạo lòng tin và che đậy việc nợ nần của mình, hàng tháng đến thời hạn trả tiền lãi suất thì Lưu tính tiền lãi suất và cho người dân rút tiền lãi, còn về gốc tiếp tục theo chương trình khuyến mãi. Có người sau khi tính tiền lãi thì nhập vào thêm số tiền gốc trước đó và cộng thêm tiền đưa từ nhà đến để tiếp tục gửi “theo chương trình khuyến mãi”.

Đến ngày 19-4-2019, Phòng giao dịch Bưu điện Tân An chấm dứt mọi hoạt động tiết kiệm bưu điện nhưng Lưu không thông báo và tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người dân.

Sau đó, tháng 3-2021, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lưu tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc Lưu trả lại hơn 9,3 tỉ đồng đã chiếm đoạt của 27 người dân.

Tuy nhiên, có 25/27 bị hại kháng cáo đề nghị giải quyết lại vụ án, xem xét trách nhiệm liên quan của lãnh đạo bưu điện, chi nhánh ngân hàng trong việc quản lý đơn vị để xảy ra vụ án. Các bị hại cũng đề nghị xác minh, thu hồi tài sản để nhận lại tiền. Bị hại cho rằng không bố trí kiểm soát viên mà Lưu lại có con dấu khiến dân tin tưởng và giao tiền.

Đến ngày 24-12-2021, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Theo HĐXX phúc thẩm, cần làm rõ việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt; vụ án xảy ra có liên quan đến ông Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc Bưu điện huyện Tân Kỳ) trong quá trình quản lý điều hành hoạt động tại đơn vị nhưng chưa được xem xét xử lý theo quy định.

Quá trình điều tra lại và cáo trạng chỉ truy tố bị can Lưu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định điểm a, khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự.

