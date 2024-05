Nữ nhân viên hải quan sân bay Cam Ranh bị bắt vì nhận hối lộ 31/05/2024 16:55

(PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Nhung, nhân viên Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Cam Ranh, để điều tra về tội nhận hối lộ.

Ngày 31-5, nguồn tin của PLO xác nhận Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo vụ việc nhân viên của đơn vị vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt giữ.

Theo đó, khoảng 7 giờ ngày 23-5, tại nhà ga T2, sân bay quốc tế Cam Ranh, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Nhung, nhân viên thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Cam Ranh, để điều tra về tội nhận hối lộ.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: XH

Trong ngày 23-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khám xét nơi làm việc của bị can Nhung tại nhà ga T2 và tại tòa nhà làm việc của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Cam Ranh.

Tại những nơi này, công an thu giữ một máy tính xách tay.

Cũng theo nguồn tin, sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện các thủ tục để tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Nhung.