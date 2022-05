Nữ thầy bói cầm đầu đường dây làm giả sổ hồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đang điều tra mở rộng vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức có quy mô lớn tại huyện Phù Mỹ.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố bị can đối với Trần Thị Kim Hoa (48 tuổi, hành nghề coi bói), Đặng Ngọc Trường (40 tuổi, cùng ngụ huyện Phù Mỹ), Lê Thị Kim Nhung (38 tuổi, vợ của Trường), Lương Văn Phong (50 tuổi, ngụ huyện Tây Sơn).

Trong đó, Hoa, Trường, Nhung bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Riêng Phong bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 11-2021, công an phát hiện một số hộ dân lấn chiếm đất trái phép tại thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ nhưng lại có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng).

Qua xác minh, công an xác định các sổ hồng này là giả. Đường dây này do Trần Thị Kim Hoa cầm đầu với mục đích lừa đảo.

Theo điều tra, đầu năm 2019, khi hành nghề coi bói, Trần Thị Kim Hoa biết nhiều người lấn chiếm đất trái phép ở xã Mỹ Đức có ý định làm sổ hồng để được đền bù khi bị thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

Hoa tung tin mình thân quen nhiều cán bộ ở Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, sẵn sàng giúp làm giấy tờ. Tưởng thật, nhiều người nhờ Hoa giúp đỡ.

Sau đó, Hoa nhờ Đặng Ngọc Trường làm giả sổ hồng. Trường lại nhờ một người quen biết trên mạng làm giả với giá 7 triệu đồng/sổ hồng.

Hoa yêu cầu người dân nộp chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, nộp 20-40 triệu đồng/sổ.

Sau khi làm hai sổ hồng để Hoa đưa cho người dân, Trường không dám làm nữa. Lúc này, Hoa bảo Lê Thị Kim Nhung (vợ Trường) tiếp tục công việc của chồng.

Để người dân tin là sổ thật, Hoa đã nhờ Lương Văn Phong (ngụ huyện Tây Sơn) giả làm cán bộ gọi điện cho người dân bảo liên hệ với Hoa sẽ được làm giúp. Hoa còn nhờ người giả làm cán bộ đến đo đạc, kiểm tra đất của người dân.

Khi chính quyền địa phương cưỡng chế thu hồi đất, nhiều người đem sổ giả đi khiếu nại.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2019-2021, Trần Thị Kim Hoa cùng các bị can trên đã làm giả 17 sổ hồng, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của người dân.