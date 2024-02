Nữ trưởng Công an phường luôn tinh tế tìm hiểu hoàn cảnh tội phạm

Năm 2023, Trung tá Lê Ngọc Lý (Trưởng Công an phường 2, quận 3, TP.HCM) đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huy chương Vì an ninh tổ quốc.

Với thâm niên 27 năm phục vụ liên tục trong lực lượng Công an nhân dân, Trung tá Lê Ngọc Lý đã góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Suốt thời gian qua, nhiều vụ án được phá nhanh gọn nhờ nghiệp vụ tài tình cũng như kỹ năng xử lý tình huống tinh tế của Trung tá Lê Ngọc Lý.

Nghiệp vụ tài tình

Từng công tác tại Đội xây dựng phong trào Công an quận 3, Trung tá Lê Ngọc Lý khi làm nhiệm vụ Trưởng Công an phường 2 đã phát động tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.

Trung tá Lê Ngọc Lý, Trưởng Công an phường 2, quận 3. Ảnh: TS

3 giờ sáng 18-7-2023, một phụ nữ khoảng 30 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Thiện Thuật trình báo việc khu trọ bị mất cùng lúc bốn xe máy.

Tiếp nhận thông tin, Trung tá Lý xác định đây là vụ việc nghiêm trọng nên trực tiếp đến hiện trường. Đồng thời, Trung tá Lý cũng cử và phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường; rà soát tất cả các con hẻm, camera và báo lên Ban chỉ huy Công an quận 3 để phối hợp cùng Đội cảnh sát hình sự.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận cửa chính có thẻ từ bị bẻ khoá, hiện trường không còn dấu vết gì. Trung tá Lý lập tức chỉ đạo cán bộ chiến sĩ giữ hiện trường, hướng dẫn người nhà tường trình lại vụ việc để phục vụ điều tra.

“Riêng CSKV tôi yêu cầu rà soát lại hồ sơ những đối tượng khả nghi và hệ thống camera để kịp thời báo cáo lực lượng điều tra. Lúc đầu ai cũng nghi ngờ theo hướng nhiều đối tượng gây ra, nhưng qua camera thì phát hiện chỉ một người gây ra.

Do ban đêm nên camera không ghi hình được rõ mặt đối tượng, biển số xe cũng bị mờ nên việc truy vết gặp nhiều khó khăn. May mắn là có một camera ghi được biển số, nhưng biển số khá nhoè đòi hỏi công an phải ghép hình đoán số. Tuy nhiên, bằng sự tinh ý của lực lượng Công an thì hình ảnh đối tượng dần dần lộ diện” - Trung tá Lý kể.

Nguyễn Thành Long (37 tuổi, ngụ quận 11) được xác định là đối tượng đã trộm bốn xe máy. Long lập tức được công an khoanh vùng truy xét.

Qua dấu vết Long để lại, công an xác định Long đã để xe máy cá nhân tại khu vực đường Lý Thái Tổ. Sau đó Long đi bộ và lần lượt lấy trộm từng xe máy vào lúc 1 giờ 48, 1 giờ 51, 2 giờ 47, 2 giờ 53 và 2 giờ 59 ngày 18-7.

Long thuê một người tên Hùng “nhóc” với giá 1 triệu đồng để đẩy phụ các xe này đi cất giấu tại các chung cư. Sau đó, Long bán xe cho một người hành nghề buôn bán trái cây dạo trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh), cầm tại một tiệm cầm đồ và bán cho một người tại huyện Bình Chánh.

Đến ngày 25-7, Long quay lại chung cư Nguyễn Thiện Thuật để lấy một xe còn lại thì bị công an ập đến bắt quả tang.

Long diễn lại hành vi phá cửa, trộm bốn xe máy ở quận 3. Ảnh: CA

Công an sau đó đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thành Long để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời trao trả toàn bộ xe máy thu hồi được cho các nạn nhân.

“Tôi nhận ra khoảng thời gian trước đó Long luôn mặc áo xe ôm công nghệ đứng trước cổng trụ sở Công an phường nhưng lại không nhận chở khách. Khi bị bắt, Long khai làm thợ hồ túng thiếu nên nảy sinh ý đồ trộm cắp để có tiền tiêu xài. Long đứng trước trụ sở công an phường để canh khung giờ lực lượng tuần tra đổi ca để đi trộm cắp” - Trung tá Lý cho biết.

Tinh tế tìm hiểu bối cảnh phạm tội

Trung tá Lê Ngọc Lý còn được người dân, cán bộ chiến sĩ biết đến là nữ công an có khả năng tuyên truyền, vận động và thuyết phục người dân nâng cao ý thức, chấp hành các quy định của pháp luật và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.

Trưởng thành từ Phòng PC06, sau đó về công tác tại Đội QLHC, phó đội trưởng Đội tham mưu tổng hợp, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào (Công an quận 3), Trung tá Lý đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.

Do đó, khi về nhận nhiệm vụ trưởng Công an phường 2, quận 3 tháng 1-2020, Trung tá Lý đã vận động nhân dân xây dựng mô hình tự quản về ANTT, phối hợp với công an trong công tác giữ gìn ANTT tại địa phương.

Với những thành tích đạt được, năm 2023, Trung tá Lê Ngọc Lý đã vinh dự được Chủ tịch nước tăng Huy chương Vì an ninh tổ quốc. Ảnh: TS

Trung tá Lý đã vận động người dân duy trì lại mô hình gắn camera ATTT. Ban đầu gặp nhiều khó khăn do sau dịch COVID-19 người dân còn khó khăn về tiền bạc. Tuy nhiên, Trung tá Lý đã thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân về những lợi ích việc gắn camera giám sát, đưa ra một số vụ án điển hình mà công an đã triệt phá nhờ hình ảnh từ camera.

“Đầu tiên tôi tuyên truyền cho cán bộ hưu trí, người có kiến thức để nhờ họ phổ biến lại. Hiện tại, cứ đề nghị dân gắn camera là được đồng ý ngay" - Trung tá Lý cho biết.

Cũng theo Trung tá Lý, khi là nữ mà công tác trong ngành công an thì có ưu điểm là rất tỉ mỉ, vận động và nói chuyện với dân rất dễ thuyết phục. Tuy nhiên, khi đối diện tội phạm, Trung tá Lý rất cương quyết; thường đi sâu tìm hiểu về bối cảnh dẫn đến phạm tội của họ để nắm bắt tâm lý tội phạm, phục vụ cho công việc.

“Có lần tôi gặp trường hợp một phụ nữ rất xinh đẹp cầm dao tự đâm vào người. Khi đưa cô ấy về phường, tôi tìm hiểu biết người này quê ở tỉnh, có gia đình đàng hoàng, có con, khi vào TP.HCM thì không giữ được mình, có nhiều mối quan hệ phức tạp và tiến tới sử dụng chất kích thích dẫn đến huỷ hoại cả cuộc đời” - Trung tá Lý nói và đưa ra lời cảnh tỉnh đến người dân không nên quá nhẹ dạ cả tin.

Video: Hành trình truy bắt kẻ cướp xe máy trong Khu Công nghệ cao (PLO)- Trên đường tẩu thoát, kẻ cướp xe máy Vespa của một cô gái trong Khu Công nghệ thường xuyên chà chân xuống đường tạo bụi, ép xe cảnh sát truy đuổi, chạy ngược chiều, len lỏi vào các con hẻm… để cắt đuôi lực lượng truy đuổi.

TỰ SANG