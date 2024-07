Olympic Paris 2024 và nỗ lực biến Paris thành pháo đài ngoài trời của Pháp 28/07/2024 15:00

(PLO)- Giới chức Pháp đang thực hiện loạt biện pháp chưa từng có tiền lệ để đảm bảo an ninh cho Thế vận hội – Olympic Paris 2024.

Pháp đang biến thủ đô Paris thành một pháo đài ngoài trời khi triển khai hoạt động an ninh thời bình lớn nhất trong lịch sử nước này để bảo vệ các vận động viên, người dân và hơn 10 triệu du khách trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội – Olympic Paris 2024.

Các quan chức cho biết Pháp điều động 45.000 cảnh sát, 10.000 binh lính và 22.000 vệ sĩ tư nhân để canh gác tại Olympic Paris. Hoạt động này được bắt đầu ngày 24-7 và trải dài khắp trung tâm Paris, trên các đường phố, tại các địa danh và trên mặt nước của sông Seine, theo tờ The Wall Street Journal.

Cảnh sát Pháp tuần tra xung quanh Tháp Eiffel ở Paris (Pháp). Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Kế hoạch tổ chức Thế vận hội tại các địa điểm quanh Paris của Pháp nhằm chứng minh dù đang đối mặt nhiều vấn đề, nước này vẫn có thể tổ chức một sự kiện hoành tráng. Olympic năm nay dự kiến có sự tham dự của 10.500 vận động viên từ hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng với khoảng 100 nhà lãnh đạo thế giới.

Triển khai lực lượng an ninh lớn

Các quan chức Pháp cho biết nước này đã chuẩn bị cho kịch bản các cuộc tấn công có thể xảy ra. Theo các quan chức phương Tây và các chuyên gia an ninh, các cuộc chiến ở Ukraine và Gaza đã làm gia tăng những mối đe dọa này.

"Ý tưởng thực sự là tổ chức các sự kiện ở trung tâm thành phố, để càng nhiều người có thể tiếp cận càng tốt. Điều này có nghĩa là những thách thức về an ninh đang được quan tâm đáng kể” – ông Nicolas Nordman, cố vấn an ninh của thị trưởng Paris, cho biết.

Theo The Wall Street Journal, Pháp đang huy động gần gấp 3 lần so với số lượng nhân viên an ninh được triển khai cho Thế vận hội London 2012 – kỳ Thế vận hội gần đây nhất được tổ chức tại châu Âu.

Theo một số quan chức Mỹ, phía Pháp đã đề nghị một số quan chức nghiệp vụ Mỹ hỗ trợ cho Olympic năm nay. Theo đó, các sĩ quan từ New York, Los Angeles và các chó nghiệp vụ rà bom cũng được phía Mỹ gửi sang hỗ trợ Pháp.

Đối với các quan chức an ninh Pháp, buổi lễ khai mạc Olympic hôm 26-7 vừa qua là một trong những chương trình cần được đảm bảo an ninh nhất trong Olympic lần này.

"Các biện pháp an ninh và nguồn lực được triển khai cho lễ khai mạc Thế vận hội là chưa từng có" – ông Bruno Le Ray, thành viên phụ trách an ninh cho Olympic Paris 2024, cho biết.

Cảnh sát đi ngang qua Tòa nhà quốc hội ở Paris (Pháp). Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Bờ sông Seine đã bị phong tỏa một tuần trước lễ khai mạc. Trong suốt sự kiện, cảnh sát được bố trí cách nhau khoảng 2 m dọc theo bờ sông. Nhà chức trách Pháp cũng đã tạm dời trại tị nạn của người vô gia cư nằm rải rác trên bờ sông và chuyển họ đến nơi ở tạm thời.

Quân đội Pháp cũng đóng cửa không phận xung quanh Paris trong lễ khai mạc và triển khai các đội chống máy bay không người lái trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội.

Thách thức từ chính trường Pháp

Olympic Paris 2024 được tổ chức trùng với một trong những cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất của Pháp trong nhiều thập niên. Cuộc bầu cử quốc hội sớm đã đẩy chính trường Pháp vào tình trạng chia rẽ và bất ổn. Chính phủ Pháp đã từ chức vào ngày 16-7 và đang chờ lập một chính phủ mới.

Nguy cơ xảy ra các cuộc biểu tình khiến nhà chức trách phải tăng gấp đôi nỗ lực đảm bảo an ninh. Nhiều công đoàn đã kêu gọi thành viên của họ biểu tình để gây sức ép buộc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho phép liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới lập chính phủ mới, sau khi liên minh này giành được số phiếu nhiều nhất trong cuộc bầu cử vừa qua.

"Chúng ta phải cẩn thận để người dân của chúng ta không đến Thế vận hội trong tình trạng kiệt sức hoặc bị thương" – ông Loïc Walder, người phát ngôn của công đoàn cảnh sát, nêu quan điểm.

Biện pháp cứng rắn

Tuy nhiên, để đi đến mục tiêu nói trên, giới chức Pháp đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt.

Theo The Wall Street Journal, hồi tháng 6, khi một lập trình viên phần mềm 40 tuổi, vợ và ba đứa con của ông đang ngủ trong căn hộ ở Paris thì cảnh sát phá cửa xông vào. Họ còng tay người đàn ông và yêu cầu ông tiết lộ mật khẩu máy tính, điện thoại.

Người đàn ông này từng thụ án 10 tháng tù vì phát tán tuyên truyền của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên mạng xã hội vào năm 2015 và 2016. Cảnh sát cho biết họ ập vào kiểm tra để đảm bảo ông này không phải là mối đe dọa đối với Olympic Paris.

Công trình xây dựng phục vụ Thế vận hội tại Paris (Pháp). Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Theo người đàn ông và luật sư của ông, nhà chức trách đã dành 2 giờ để khám xét căn hộ của ông và không tìm thấy bằng chứng buộc tội nào. Vài ngày sau, người đàn ông này nhận được thông báo từ Bộ Nội vụ Pháp về việc cấm ông đến bất kỳ địa điểm nào của Thế vận hội. Bộ này cũng yêu cầu ông phải đến đồn cảnh sát địa phương trình diện vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày trong 3 tháng tới.

"Tôi không có bất kỳ liên lạc nào với những người cực đoan. Tôi tránh xa tất cả những điều đó. Tôi có thể hiểu Bộ Nội vụ muốn bảo vệ Thế vận hội. Nhưng khi họ thực hiện các biện pháp hạn chế quyền tự do quá nhiều như thế này, tôi không hiểu nổi” – người đàn ông nói.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin cho biết 155 người đã phải chịu các lệnh hạn chế như trên và 164 “chuyến thăm nhà bất ngờ” đã được thực hiện trước Thế vận hội.