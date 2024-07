Thế vận hội Mùa hè 2024 (Olympic Paris 2024) diễn ra từ ngày 26-7 đến ngày 11-8 tại 16 địa điểm thi đấu trên khắp nước Pháp. Sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này thu hút khoảng 10.500 vận động viên đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trước thềm khai mạc Olympic Paris 2024, giới quan sát nhận định đây là cơ hội để cộng đồng quốc tế thúc đẩy các bên liên quan trong các cuộc xung đột lớn trên thế giới hướng tới đàm phán ngừng bắn, mở đường cho các thỏa thuận hòa bình trong tương lai, theo tờ Project Syndicate.

Các điểm nóng nổi lên trên thế giới hiện là xung đột Nga-Ukraine và xung đột giữa Israel với Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, thuộc Palestine).

Theo ông Robert Skidelsky - GS Khoa Kinh tế-Chính trị tại ĐH Warwick (Anh), Thế vận hội Olympic là sự kiện thể thao quốc tế lớn, mang biểu tượng của hòa bình, hợp tác, tôn vinh những giá trị cao đẹp của thể thao, cũng như tinh thần đoàn kết của nhân loại.

Project Syndicate dẫn nhận định của ông Skidelsky rằng các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc (LHQ) và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) có thể tận dụng sự kiện lần này - lấy lý do "phù hợp với tinh thần Olympic và tạo bầu không khí tích cực cho sự kiện” - để khuyến khích các bên liên quan trong các cuộc xung đột lớn trên thế giới như Nga-Ukraine và Israel-Hamas ngồi vào bàn đàm phán, hướng tới ngừng bắn.

Thêm vào đó, sự kiện này chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm và theo dõi đông đảo của cộng đồng quốc tế. Các tổ chức phi chính phủ, các nhà hoạt động vì hòa bình và các nước trung gian có thể tận dụng cơ hội này để kêu gọi các bên xung đột ngừng bắn và hướng tới giải pháp hòa bình. Những lời kêu gọi này ít nhiều sẽ gây áp lực lên chính quyền các bên, thúc đẩy họ tiến tới đối thoại, đàm phán, theo Project Syndicate.

Ngoài ra, thế vận hội còn mở ra cơ hội để các nhà lãnh đạo thế giới gặp gỡ, thảo luận về các vấn đề quốc tế. Sự kiện có thể tạo ra một không gian trung lập, uy tín và an toàn để thúc đẩy các nhà lãnh đạo, trong đó có lãnh đạo các bên xung đột, tiến tới đàm phán, góp phần mở ra cơ hội cho các thỏa thuận hòa bình trong tương lai gần.

Chia sẻ với đài CNN hôm 19-7, ông Tony Estanguet - Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Paris 2024 (Pháp) nhấn mạnh rằng dù Thế vận hội diễn ra trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột, bất hòa, song ông mong rằng sự kiện lần này sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, những khoảnh khắc đáng nhớ, góp phần gắn kết mọi người lại gần nhau hơn.

Theo hãng tin AFP, để đảm bảo an ninh cho Thế vận hội Olympic 2024, chính quyền Paris dự kiến triển khai lực lượng an ninh lên tới hơn 80.000 người, trong đó có khoảng 45.000 cảnh sát, 20.000 nhân viên an ninh và 15.000 binh sĩ.