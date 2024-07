Olympic Paris từ chối cấp phép 5.000 trường hợp vì lý do an ninh 25/07/2024 13:45

(PLO)-Vì lý do an ninh, Bộ Nội vụ Pháp cho biết, đã từ chối khoảng 5.000 trường hợp yêu cầu xin làm tình nguyện viên, cũng như nhân viên phục vụ Olympic Paris 2024.

Lực lượng cảnh sát tuần tra tại khu vực tháp Eiffel. Ảnh: REUTERS

Trong số khoảng 5.000 trường hợp bị từ chối vì lý do an ninh, có khoảng 1.000 trường hợp bị bác đơn do nghi ngờ hồ sơ đã bị can thiệp hoặc gián điệp.

Bộ Nội vụ Pháp đã tiến hành khoảng 1 triệu cuộc điều tra hành chính đối với nhiều nhân viên khác nhau phục vụ cho Thế vận hội Paris 2024. Kết quả từ các cuộc kiểm tra đó, nhiều mối đe dọa khác nhau đã được xác định, bao gồm hồ sơ bị can thiệp và gián điệp, hồ sơ phạm tội bị kết án, tình trạng người nước ngoài cư ngụ bất hợp pháp, Hồi giáo cực đoan và các hệ tư tưởng cực hữu lẫn cực tả.

Trong tuyên bố từ chối cấp phép vì lý do an ninh, Bộ Nội vụ Pháp khẳng định: “Các kế hoạch can thiệp đã bị ngăn chặn”, đồng thời nhấn mạnh: “Nga không phải là quốc gia duy nhất có khả năng can thiệp vào Pháp”.

Phát biểu với CNN, văn phòng công tố Paris cho biết một công dân Nga đã bị điều tra sơ bộ vào thứ Ba tại Paris, vì lo ngại người này đang chuẩn bị phá hoại Thế vận hội.

Ngoài việc kiểm tra nhân sự, Bộ Nội vụ Pháp cũng đã sàng lọc gần 20.000 cư dân sống trong phạm vi an ninh xung quanh sông Seine, địa điểm sẽ diễn ra Lễ khai mạc vào ngày 26-7.

Tuyên bố cũng nhắc lại, đây sẽ là Lễ khai mạc đầu tiên của Thế vận hội mùa hè diễn ra bên ngoài sân vận động, tạo ra những thách thức đáng kể về an ninh. Tuy nhiên, bộ này bày tỏ sự tự tin khi tuyên bố “mọi thứ đã sẵn sàng” sau khi kết thúc các buổi diễn tập cuối cùng diễn ra vào tối 23-7.

Phát biểu trên BFM, Bộ trưởng Nội vụ Pháp - Gerald Darmanin cho biết: “Pháp biết cách tổ chức những điều mà không ai trên thế giới biết cách làm. Mỗi thế kỷ, nước Pháp biết cách tạo nên thời đại của tình hữu nghị và thể thao, nhưng cũng chứng minh rằng đất nước chúng tôi là quốc gia đẹp nhất thế giới”.