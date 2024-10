Ông Musk có nguy cơ bị điều tra vì hứa tặng 1 triệu USD mỗi ngày cho cử tri Mỹ 21/10/2024 07:54

Ngày 20-10, Thống đốc bang Pennsylvania và là đảng viên đảng Dân chủ - ông Josh Shapiro đã kêu gọi cơ quan thực thi pháp luật điều tra tỉ phú Elon Musk – CEO của hãng xe điện Tesla vì lời hứa rằng sẽ tặng 1 triệu USD mỗi ngày cho một cử tri ngẫu nhiên ký vào bản kiến nghị trực tuyến của ông, theo hãng tin Reuters.

Trước đó, tại buổi vận động tranh cử ở TP Harrisburg, bang Pennsylvania (Mỹ) hôm 19-10, do America PAC - một ủy ban hành động chính trị do CEO của Tesla thành lập nhằm tài trợ cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - tổ chức, ông Musk đã hứa hẹn sẽ trao tặng 1 triệu USD mỗi ngày cho bất kỳ ai ký vào bản kiến ​​nghị trực tuyến của ông, ủng hộ Tu chính án thứ nhất và thứ hai về đảm bảo quyền tự do ngôn luận và quyền sở hữu vũ khí.

Ngay sau đó, ông đã trao tấm séc trị giá 1 triệu USD cho một người tham dự buổi vận động tên là John Dreher. "Nhân tiện, John không biết gì cả. Vậy nên, anh không có gì phải ngại cả" - ông Musk nói khi đưa cho ông Dreher tờ séc, theo Reuters.

Tỷ phú người Mỹ Elon Musk tại một buổi vận động ở bang Pennsylvania. Ảnh: REUTERS

Vào hôm 20-10, ông Musk cũng đã tặng 1 triệu USD thứ hai cho một người phụ nữ tại một buổi vận động khác ở TP Pittsburgh, Pennsylvania, theo bài đăng của America PAC trên X.

Để đủ điều kiện nhận 1 triệu USD, những người ký tên vào bản kiến ​​nghị phải là cử tri đã đăng ký và sống tại một trong bảy bang chiến địa. Mỗi cử tri đã đăng ký của bang Pennsylvania cũng sẽ được tặng 100 USD khi ký tên bản kiến ​​nghị và 100 USD cho việc giới thiệu một cử tri khác của bang Pennsylvania tham gia ký tên, theo Reuters.

Phát biểu trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC, ông Shapiro cho biết rằng kế hoạch tặng 1 triệu USD cho những cử tri đã đăng ký bầu cử ở bang Pennsylvania của tỉ phú người Mỹ là "vô cùng đáng lo ngại" và "đó là vấn đề mà cơ quan thực thi pháp luật có thể xem xét".

Reuters trích hướng dẫn về tội phạm bầu cử của Bộ Tư pháp Mỹ, cho biết việc trả tiền cho một người với mục đích thưởng hoặc dụ dỗ họ đi bầu hoặc đăng ký đi bầu là một hành vi phạm tội liên bang, và người vi phạm có thể bị phạt tù. Hành vi phạm tội này không giới hạn trong việc trao tiền mà còn bao gồm việc trao bất kỳ thứ gì có giá trị bằng tiền như rượu hoặc cơ hội xổ số.

Hiện phía ông Musk chưa đưa ra phản ứng trước lời kêu gọi điều tra của ông Shapiro.