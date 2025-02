Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh vai trò của 'Đội quân tóc dài' và phong trào 'Ba đảm đang' 27/02/2025 10:38

Ngày 27-2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia vai trò của “Đội quân tóc dài” và phong trào “Ba đảm đang” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Dự hội thảo có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, cùng lãnh đạo Quân khu 9, Quân khu 7, các cơ quan Ban, Bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học và cán bộ Hội LHPN các tỉnh, thành…

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham quan hình ảnh tư liệu lịch sử về "Đội quân tóc dài" và phong trào "Ba đảm đang".

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, bà Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã ôn lại lịch sử ra đời, những đóng góp của “Đội quân tóc dài” và phong trào “Ba đảm đang” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cách nay 65 năm, phong trào Đồng khởi năm 1960 ở Bến Tre đã đi vào lịch sử như một ngọn cờ đầu, là nét son chói lọi trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

Cũng từ phong trào này đã hình thành một đội quân mới, có tổ chức của quần chúng, đông đảo nhất là phụ nữ. Đó là “Đội quân tóc dài” - một lực lượng đấu tranh độc đáo, sáng tạo của cách mạng miền Nam được hình thành, tập hợp những người phụ nữ giản dị trong đời thường nhưng can trường, dũng cảm trong chiến đấu, do nữ tướng Nguyễn Thị Định lãnh đạo.

Đại biểu dự hội thảo

Cùng phong trào Đồng khởi và với vai trò quan trọng của “Đội quân tóc dài”, phong trào “Ba đảm đang” đã trở thành cao trào cách mạng sôi nổi, lôi cuốn hàng triệu phụ nữ miền Bắc thi đua sản xuất, công tác, đảm đang công việc gia đình, đồng thời sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, xây dựng hậu phương vững chắc chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Tại hội thảo, các đại biểu cùng chia sẻ, trao đổi, thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, minh chứng lịch sử nhằm tôn vinh, ghi nhận vai trò và những đóng góp quan trọng của “Đội quân tóc dài” và phong trào “Ba đảm đang” trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đúc rút những bài học kinh nghiệm, bài học lịch sử để vận dụng sáng tạo vào phong trào phụ nữ và hoạt động hội trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, “Đội quân tóc dài” và phong trào “Ba đảm đang” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước của phụ nữ Việt Nam thành những hành động cách mạng cụ thể, góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những chiến công ấy đã làm cho lịch sử của phụ nữ Việt Nam vẻ vang hơn, xứng đáng với 8 chữ vàng do Đảng và Bác Hồ đã trao tặng “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”.

Cũng từ trong những phong trào cách mạng đó, phụ nữ Việt Nam đã khẳng định năng lực của mình trong sản xuất và tham gia quản lý đất nước, là tiền đề cho những kết quả về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trong giai đoạn hiện nay.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng tranh cho Tỉnh ủy Bến Tre tại hội thảo.

Nhân dịp hội thảo, Hội LHPN Việt Nam tặng tranh lưu niệm cho Tỉnh ủy Bến Tre.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận những đóng góp to lớn của các nữ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, các bà, các mẹ, các chị của “Đội quân tóc dài” và phong trào “Ba đảm đang” đã tham gia đóng góp, hy sinh to lớn trong công cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập tự do nước nhà.

“Với phẩm chất, bản lĩnh trong điều kiện lịch sử mới, tôi tin tưởng rằng phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, phấn đấu, quyết tâm vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tiếp tục phát huy truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu, kết hợp với những giá trị của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới “có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội”, để khẳng định vị thế, sức mạnh, tự tin bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam”- ông Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ.