Ông Putin nói về tình hình 4 vùng lãnh thổ mới sáp nhập vào Nga

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận việc bảo đảm an ninh tại 4 vùng lãnh thổ mới sáp nhập là “vô cùng khó khăn”, cần nỗ lực vượt bậc của lực lượng Nga.

Phát biểu chúc mừng các quan chức an ninh nhân Ngày Sĩ quan An ninh Liên bang Nga 20-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc bảo đảm an ninh tại các khu vực mới sáp nhập vào Nga vô cùng khó khăn, theo hãng tin Nga RIA Novosti. Để làm được điều này, lực lượng an ninh tại các khu vực này phải nỗ lực bằng mọi cách để đảm bảo an ninh tối đa, tôn trọng các quyền và tự do của công dân, theo ông Putin.

Các khu vực mới sáp nhập vào Nga mà ông Putin nói đến là 4 tỉnh của Ukraine: Donetsk và Luhansk (thuộc vùng Donbass), Kherson và Zaporizhia.

“Tôi đặc biệt lưu ý các đơn vị của cơ quan an ninh đã bắt đầu hoạt động ở các khu vực mới của Nga. Vâng, hiện tại rất khó cho các bạn, tình hình ở các Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk, các vùng Kherson và Zaporizhia là vô cùng khó khăn. Nhưng những người sống ở đó đang hy vọng vào quý vị, sự bảo vệ của quý vị - những công dân của Nga” – RIA Novosti dẫn lời ông Putin.

Ông Putin xác định nhiệm vụ của các cơ quan mật vụ là làm mọi cách để đảm bảo an ninh tối đa cho công dân và bảo vệ các quyền và tự do của họ. Nhà lãnh đạo Nga cũng hứa sẽ cung cấp cho các đơn vị mới các thiết bị và vũ khí hiện đại, cũng như các nhân viên có kinh nghiệm.

Ông Putin cũng kêu gọi tăng cường công tác của các cơ quan an ninh tại những khu vực trọng điểm trong bối cảnh xuất hiện các mối đe dọa mới và chỉ thị cho các cơ quan đặc nhiệm kiểm soát liên tục những nơi tập trung đông dân, các cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng chiến lược.

“Các cơ quan phản gián, bao gồm quân đội, giờ đây cần phải có sự điềm tĩnh tối đa, tập trung lực lượng. Cần phải trấn áp mạnh tay các hành động của đặc vụ nước ngoài, nhanh chóng xác định những phần tử phản bội, gián điệp và những kẻ phá hoại” - ông Putin nói.

Ông cũng yêu cầu tăng cường công tác cơ quan biên phòng trực thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, khẳng định biên giới đóng vai trò “quan trọng nhất” trong việc đảm bảo an ninh của đất nước và là nơi phải được bảo vệ một cách đáng tin cậy.

Cuối tháng 9 vừa qua, các cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức tại các tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia với kết quả đa số người bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập Nga. Ukraine và phương Tây đã coi các cuộc trưng cầu dân ý này là "giả mạo" và không công nhận kết quả trưng cầu.

Ngày 30-9, Tổng thống Putin và những người đứng đầu các khu vực trên đã ký thỏa thuận về việc tiếp nhận các vùng lãnh thổ mới vào Nga. Các thỏa thuận sau đó được Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang Nga phê chuẩn.

TRÙNG QUANG