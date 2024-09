Ông Trump có tuyên bố đáng chú ý về cuộc bầu cử 2020 03/09/2024 06:50

(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông có “mọi quyền” can thiệp cuộc bầu cử năm 2020, trong khi phía bà Harris bác bỏ tuyên bố này của đối thủ.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông có “mọi quyền” can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và rằng các vụ án hình sự cáo buộc ông can thiệp bầu cử đều mang động cơ chính trị, tờ The Hill đưa tin ngày 2-9.

Cựu Tổng thống Trump - ứng viên tổng thống của đảng Cộng hoà - đang đối mặt các vụ án hình sự các buộc cố gắng lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 cũng như gian lận kết quả bầu cử tổng thống vào năm 2020 tại bang Georgia.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói có '"mọi quyền" can thiệp cuộc bầu cử năm 2020. Ảnh: REUTERS

Ông Trump cáo buộc những người truy tố ông có thành kiến ​​chính trị chống lại cựu tổng thống.

“Họ đưa người vào văn phòng công tố viên. Tất cả những điều này đều xuất phát từ Bộ Tư pháp để bắt đối thủ chính trị của họ, đó chính là tôi” - ông Trump nói.

Đáp lại, đội ngũ tranh cử của Phó Tổng thống Harris nói rằng những điều ông Trump đã hứa trong chiến dịch tranh cử, từ “chấm dứt” hiến pháp, đến bỏ tù những đối thủ chính trị và sẽ cai trị như một nhà độc tài vào “ngày đầu tiên”, đều cho thấy rõ rằng ông Trump tin rằng mình đứng trên luật pháp.

“Bây giờ, ông Trump tuyên bố rằng ông ấy có ‘mọi quyền’ để can thiệp cuộc bầu cử năm 2020. Ông ấy không có quyền đó” - bà Sarafina Chitka, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của bà Harris, cho hay.

"Trong khi ông Donald Trump đang thúc đẩy lịch sử sai lệch về quá khứ thì người dân Mỹ đã sẵn sàng cho một con đường mới để tiến về phía trước. Họ biết Phó Tổng thống Harris là công tố viên cứng rắn mà chúng ta cần để lật sang trang mới về sự hỗn loạn, sợ hãi và chia rẽ, và duy trì luật pháp" - bà Chitka nói.