Ông Trump phản pháo khi bị cựu cấp dưới tố ông ngưỡng mộ Hitler 24/10/2024 10:31

Ngày 23-10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly liên quan những bình luận gần đây của ông Kelly rằng ông Trump ngưỡng mộ trùm phát xít Adolf Hitler, tờ The Hill đưa tin. Ông Kelly làm việc dưới thời ông Trump.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump bác bỏ những phát ngôn của ông Kelly mà cựu tổng thống cho là sai sự thật. Ông Trump cho rằng ông Kelly là “kẻ thoái hóa” khi đã bịa ra những câu chuyện xuất phát từ lòng căm ghét ông, đồng thời khẳng định những chuyện mà ông Kelly kể là “lời nói dối”.

“Mặc dù tôi không nên lãng phí thời gian với ông ấy, nhưng tôi luôn cảm thấy cần phải đáp trả để theo đuổi sự thật. John Kelly là một kẻ thấp kém và là một vị tướng tồi. Đó là người mà tôi không còn muốn nghe lời khuyên khi ở Nhà Trắng…” - ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly lúc còn tại nhiệm vào năm 2017. Ảnh: REUTERS

Ông Trump đưa ra chỉ trích trên sau khi ông Kelly cảnh báo về mối quan tâm của ông Trump đối với những lãnh đạo phát xít và viễn cảnh điều hành đất nước mà quyền lực không bị kiểm soát.

Cụ thể, trả lời phỏng vấn tờ The New York Times, ông Kelly cho rằng ông Trump thuộc tuýp người giống như định nghĩa chung của chủ nghĩa phát xít. Trong cuộc phỏng vấn gần đây trên tờ The Atlantic, ông Kelly cũng nói rằng khi còn đương nhiệm ông Trump nói rằng ông muốn quân đội trung thành giống như các vị tướng của Hitler.

Bình luận về những diễn biến này, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (ứng viên tổng thống đại diện đảng Dân chủ) nói rằng ông Trump “ngày càng mất kiểm soát và bất ổn” và trong nhiệm kỳ thứ hai thì những người như ông Kelly sẽ không ở đó để bảo vệ ông Trump.

“Điểm mấu chốt là, chúng ta biết ông Donald Trump muốn gì. Ông ta muốn quyền lực không bị kiểm soát…Sự việc cho thấy ông Donald Trump thực sự là ai. Đó là lời từ những người hiểu rõ ông ấy nhất, từ những người làm việc cùng ông ấy tại phòng Bầu Dục, phòng Tình huống ở Nhà Trắng” - bà Harris bình luận ngày 23-10.