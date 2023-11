Ông Trump ra tòa New York vụ dân sự kinh doanh, đả kích thẩm phán, phàn nàn đối xử

(PLO)- Trong lần thứ hai ra tòa liên quan vụ kiện dân sự gian lận kinh doanh ở TP New York, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đả kích gay gắt thẩm phán phiên tòa cũng như Tổng chưởng lý bang New York.

Ngày 6-11, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại Tòa án Tối cao New York (TP New York, Mỹ) để cho lời khai liên quan cáo buộc công ty của gia đình ông thổi phồng giá trị tài sản để thu lợi bất chính trong nhiều năm. Tại phiên tòa, ông Trump đã chỉ trích vụ kiện, đả kích gay gắt thẩm phán và Tổng chưởng lý bang New York, theo hãng tin Reuters.

Trong suốt 4 giờ có mặt tại tòa, ông Trump liên tục có lời lẽ đanh thép, chỉ trích phiên tòa là “sự can thiệp bầu cử” nhằm tác động chiến dịch tranh cử của ông.

“Tôi nghĩ đây là một ngày rất buồn đối với nước Mỹ. Đây là một vụ án lẽ ra không bao giờ được nêu lên và đó là một vụ án cần bị bác bỏ ngay lập tức” - ông Trump nói, tiếp tục gọi vụ kiện là “cuộc săn phù thủy” quy mô lớn.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) tại phiên tòa xét xử gian lận dân sự ở Tòa án Tối cao New York, TP New York (Mỹ) ngày 6-11. Ảnh: GETTY IMAGES

Cựu Tổng thống đả kích thẩm phán Arthur Engoron - người tháng trước phán quyết rằng ông Trump và các con trai mình là Eric Trump và Donald Jr Trump đã phạm tội khai khống - rằng đã ra phán quyết chống lại ông trước khi biết bất cứ điều gì về ông.

“Ông gọi tôi là kẻ lừa đảo dù ông không biết gì về tôi cả. Làm thế nào ông có thể ra phán quyết chống lại ai đó và gọi người đó là kẻ lừa đảo khi người đó từng là tổng thống Mỹ, là người đã làm rất tốt vai trò này?” - ông Trump nói gay gắt với thẩm phán Engoron.

Tại tòa, thẩm phán Engoron nhiều lần cố gắng kiềm chế ông Trump và cảnh báo có thể đề nghị cựu tổng thống ra khỏi phiên tòa nếu ông Trump không trả lời trực tiếp các câu hỏi.

“Bạn có thể kiểm soát thân chủ của mình không? Đây không phải là một cuộc biểu tình chính trị. Đây là phòng xử án” - thẩm phán Engoron nói với ông Christopher Kise, luật sư của ông Trump.

Với câu hỏi liên quan hoạt động kế toán của công ty mình, ông Trump thừa nhận những ước tính tài sản không phải lúc nào cũng chính xác, có những tài sản của ông được định giá cao hơn, nhưng cũng có những tài sản bị định giá thấp hơn thực tế.

Theo ông Trump, những ước tính đó không quan trọng. Vị cựu tổng thống cũng nhấn mạnh rằng ông có “nhiều tiền hơn” mọi người nghĩ.

“Nếu bạn vay tiền thì đó thực sự không phải là những tài liệu mà ngân hàng chú ý nhiều. Họ xem xét thỏa thuận, họ xem xét tài sản nhưng những thứ này không quan trọng lắm” - ông Trump lập luận.

Tại phiên tòa ngày 6-11, ông Trump cũng chỉ trích Tổng chưởng lý bang New York - bà Letitia James - người đã đệ đơn kiện cựu tổng thống thổi phồng giá trị tài sản.

Ông Trump gọi bà James là “kẻ tấn công chính trị” và cáo buộc bà “lợi dụng vụ việc này để trở thành thống đốc”.

“Đây là một cuộc săn lùng phù thủy và tôi nghĩ bà ta nên xấu hổ về bản thân mình” - ông Trump nói thêm.

Bà James sau đó đã đăng một bài viết trên X (tên gọi mới của Twitter) gọi lời khai của cựu Tổng thống Trump là “lan man” và “bắt nạt”.

“Ông Donald Trump đã dùng đến cách bắt nạt và bôi nhọ, ông ấy đưa ra những câu trả lời lan man và lăng mạ từ bục cho lời khai để đánh lạc hướng sự thật. Nhưng đừng nhầm lẫn, ông ta đã phạm tội lừa đảo. Những con số và sự việc không nói dối” - theo bà James.

Sau ông Trump, người tiếp theo ra tòa cho lời khai là con gái cựu tổng thống - cô Ivanka Trump. Theo kế hoạch, cô Ivanka Trump sẽ cho lời khai vào ngày 8-11 và sau đó vụ án sẽ tạm dừng.

