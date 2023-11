Thăm dò bầu cử Mỹ 2024: Ông Trump dẫn trước tại các bang chiến địa

Ngày 5-11, tờ The New York Times và ĐH Sienna (New York, Mỹ) công bố kết quả cuộc thăm dò tình hình 6 bang chiến địa trước cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania, và Wisconsin.

Theo đó, kết quả cuộc thăm dò cho thấy 2 ứng viên hàng đầu của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, lần lượt là đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang rượt đuổi “sát sao” tại các bang chiến địa.

Cụ thể, kết quả cho thấy ông Trump đang dẫn trước ông Biden tại 5 trên 6 bang chiến địa. Ông Biden dẫn trước ông Trump ở bang Wisconsin.

Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden (bên trái) và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

Hơn 80% người tham gia khảo sát nói rằng ông Biden (80 tuổi) và đã quá tuổi để tiếp tục làm lãnh đạo Mỹ, trong khi đó tuổi tác lại không bị đánh giá là trở ngại của ông Trump (77 tuổi).

Nhiều người tham gia khảo sát cho biết họ thích ông Trump vì ông có nhiều biện pháp giải quyết vào các vấn đề như kinh tế, nhập cư. Trong khi đó, nhiều người khác nói rằng các chính sách của ông Biden về quyền phá thai và quyền dân chủ sẽ được cử tri tin tưởng.

Bình luận về kết quả cuộc khảo sát trên, vào hôm 5-11 phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Biden - ông Kevin Munoz nói rằng đây chỉ là những dự đoán và không phải kết quả cuối cùng.

“Những cuộc thăm dò tương tự sẽ diễn ra từ đây tới năm sau, kết quả những cuộc thăm dò này cũng sẽ rất khác trong thời gian tới” - ông Munoz nhận định.

Phía ông Trump chưa phản hồi gì về kết quả cuộc khảo sát trên.

CHÍ THANH