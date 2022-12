Phá đường dây sản xuất thuốc tân dược giả ở TP.HCM - Đồng Nai

(PLO)- Kiểm tra một bãi xe trên đường Cao Lỗ, Công an quận 8 bắt quả tang nhiều người đang sản xuất thuốc tân dược giả.

Ngày 18-12, Cơ quan CSĐT Công an quận 8, TP.HCM, cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây sản xuất thuốc chữa bệnh giả quy mô lớn và bắt giữ 7 người liên quan.

Danh tính các nghi phạm là Nguyễn Xuân Cường (46 tuổi), Ao Vạn Hạnh (25 tuổi), Trương Phong Hào (24 tuổi), Trương Thùy Trinh (49 tuổi) cùng ngụ quận 8; Huỳnh Nhật Khoa (24 tuổi), Phạm Quốc Quyền (43 tuổi) cùng ngụ quận 10 và Đặng Văn Hóa (40 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Đại tá Lê Văn Bích, Trưởng Công an quận 8, TP.HCM, cho biết thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an quận 8 phát hiện một nhóm người tổ chức sản xuất thuốc chữa bệnh giả.

Trưa 13-12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận 8 ập vào một bãi xe trên đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, bắt quả tang Cường, Hạnh, Hào, Trinh đang sản xuất thuốc giả. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 8.500 hộp thuốc giả mang nhãn hiệu Terpin – Codein, Decotyl, Asmascort, Glotal (đây là các loại thuốc kháng sinh, trị ho, hen suyễn, giảm đau).

Từ lời khai của các nghi phạm, Công an quận 8 bắt giữ Khoa và Quyền về hành vi mua bán hàng giả. Khám xét nơi ở của 2 nghi phạm trên, nhà chức trách thu giữ gần 10.000 hộp thuốc giả các loại.

Mở rộng điều tra, cảnh sát khám xét một xưởng sản xuất thuốc giả tại TP Biên Hòa, Đồng Nai, bắt giữ nghi phạm Đặng Văn Hóa, thu nhiều loại tân dược giả.

Đến nay, Công an quận 8 đã kiểm đếm được gần 20.000 sản phẩm thuốc giả, số thuốc chưa kiểm đếm còn rất lớn. Tổng giá trị số thuốc giả trên đang được cơ quan chức năng thẩm định.

NGUYỄN YÊN