Phân khúc MPV tháng 1-2024: 'Cú lội ngược dòng' của bộ đôi Suzuki

Phân khúc MPV tại thị trường Việt Nam hiện đang được xem là phân khúc mạnh nhất vì có nhiều mẫu xe cho người dùng lựa chọn. Trong năm 2023, đây cũng là phân khúc chiếm lượng doanh số cao nhất so với các phân khúc còn lại.

Trong tháng đầu tiên của năm 2024, nhiều mẫu ô tô tiếp tục sụt giảm doanh số do nhiều tác động khác nhau.

Suzuki XL 7 tăng trưởng dương so với tháng 12-2023. Ảnh: TN

Đáng chú ý, bộ đôi hai mẫu MPV của Suzuki là Ertiga và XL7 lại lội ngược dòng, tăng trưởng doanh số một cách bất ngờ. Cụ thể, hai mẫu xe đạt doanh số tháng 1-2024 lần lượt 427 và 450 xe. So với tháng trước, doanh số tăng trưởng lần lượt 46 và 130%. Riêng Suzuki Ertiga hybrid, doanh số tháng đạt 427 xe được xem là cao kỷ lục từ khi được giới thiệu tại Việt Nam.

Hiện tại, phân khúc MPV nói riêng và thị trường ô tô nói chung, Mitsubishi Xpander hiện vẫn là cái tên hot và được nhiều người lựa chọn. Trong tháng 1-2024, mẫu xe này đừng đầu doanh số toàn thị trường và cũng đứng đầu phân khúc MPV với doanh số đạt 1.285 xe đến tay khách hàng.

Hyundai Custin chỉ trong một thời gian ngắn xuất hiện tại thị trường Việt Nam cũng đã nhanh chóng nhận được sự tin cậy của người dùng.

Được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào tháng 9-2023, chính thức bán đến tay khách hàng vào tháng 10, Hyundai Custin ngay lập tức trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc MPV cỡ trung với doanh số trong 3 tháng bán hàng cuối năm 2023 đạt 1.664 xe. Bước sang năm 2024, trong tháng 1 Custin cũng kịp ghi nhận doanh số 244, trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc.

Hyundai Custin hứa hẹn là một đối thủ đáng gườm trong phân khúc MPV. Ảnh: TN

Sự ưa chuộng của khách hàng Việt Nam dành cho Custin, có thể được lí giải ở thiết kế, tính năng cùng khả năng đảm bảo an toàn. Hyundai Custin được phát triển trên hệ khung gầm toàn cầu N3 của Hyundai Motor, cùng một thiết kế mang phong cách mạnh mẽ của SUV mà cũng không kém phần thời trang, lịch lãm. Bên cạnh đó, Custin còn được trang bị những tiện nghi cao cấp như đèn chiếu sáng full LED, cửa sổ trời kép, ghế captain độc lập chỉnh điện, không gian rộng rãi cả 3 hàng ghế dành cho 7 người.

Cung cấp động lực cho Custin là động cơ SmartStream với 2 tùy chọn 2.0L Turbo và 1.5L Turbo đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Đảm bảo an toàn cho xe là hệ thống an toàn chủ động Hyundai SmartSense cùng các tính năng an toàn tiêu chuẩn như chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESC,…

Dưới đây là doanh số của 12 mẫu xe trong phân khúc MPV tại thị trường Việt Nam:

STT

Mẫu xe

Tháng 1-2024

Tháng 12-2023

Tăng trưởng

1

Mitsubishi Xpander

1.285

2.809

¯

2

Suzuki XL7

450

195

­+

3

Suzuki Ertiga

427

292

­+

4

Kia Carnival

339

574

¯

5

Honda BR-V

328

706

¯

6

Kia Carens

304

441

¯

7

Toyota Veloz Cross

253

1.670

¯

8

Hyundai Custin

244

809

¯

9

Toyota Avanza Premio

127

701

¯

10

Hyundai Stargazer

75

407

¯

11

Toyota Innova Cross

17

224

¯

12

Toyota Innova

62

182

¯



Tốp 10 ô tô bán chạy tháng 1-2024: Xpander dẫn đầu, Vios tụt hạng trầm trọng (PLO)- Dù doanh số ô tô tháng đầu tiên trong năm 2024 có phần sụt giảm nhưng một số mẫu xe vẫn giữ vững được vị thế của mình như Mitsubishi Xpander, Hyundai Accent...

THY NHUNG