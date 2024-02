Tốp 10 ô tô bán chạy tháng 1-2024: Xpander dẫn đầu, Vios tụt hạng trầm trọng

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 19.243 xe, bao gồm xe 14.745 du lịch; 4.390 xe thương mại và 108 xe chuyên dụng.

Trong đó, doanh số xe du lịch giảm 54%; xe thương mại giảm 31,5% và xe chuyên dụng giảm 46% so với tháng trước.

Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 9.783 xe, giảm 59% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 9.460 xe, giảm 36% so với tháng trước. Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 1-2024 tăng 11% so với 2023.

Mitsubishi Xpander vẫn là mẫu xe bán chạy nhất tháng đầu tiên của năm 2024.

Xe ô tô du lịch tăng 5%; xe thương mại tăng 38% và xe chuyên dụng tăng 4% so với năm 2023.

Trước đó, Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo kết quả bán hàng tháng xe ô tô Hyundai 1-2024 với 3.569 xe đến tay khách hàng.

Dựa trên báo cáo bán hàng của cả hai đơn vị, tốp 10 ô tô bán chạy nhất trong tháng đầu tiên của năm 2024 như sau:

STT

LOẠI XE

DOANH SỐ THÁNG 1-2024 (xe)

1

Mitsubishi Xpander

1.285

2

Ford Ranger

1.143

3

Hyundai Accent

916

4

Mazda CX-5

807

5

Honda HR-V

801

6

Ford Everest

785

7

Kia Sonet

710

8

Toyota Vios

653

9

Kia Seltos

524

10

Honda City

482



