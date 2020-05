2 cựu chủ tịch Đà Nẵng và Phan Văn Anh Vũ nói lời sau cùng

Ngày 10-5, sau một tuần làm việc, phiên phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử 20 bị cáo trong vụ án thâu tóm nhà, đất công sản trên địa bàn TP Đà Nẵng kết thúc phần tranh luận. Trước khi vào nghị án, HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng.



2 cựu chủ tịch Đà Nẵng và Phan Văn Anh Vũ

Là người đầu tiên, cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh gửi lời cảm ơn tới HĐXX khi đã tạo điều kiện để bị cáo trình bày với những chứng cứ mới, đối đáp chính xác.

Giữ nguyên quan điểm trong suốt quá trình xét xử trước đó, ông Minh cho rằng mình không phạm hai tội danh như cấp sơ thẩm đã tuyên. "Bị cáo có niềm tin được HĐXX xem xét thấu đáo, đúng sự thật" – ông Minh nói.

Cũng theo cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, hầu hết các bị cáo của vụ án đều tuổi lớn, có bệnh, nhưng vì sinh mệnh nên phải đứng đây nói lời sau cùng. Bị cáo đề nghị tuyên mình vô tội.

Về phía mình, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến thì đề nghị VKS ghi nhận, HĐXX xem xét những điều bị cáo trình bày suốt mấy ngày qua.

Ông Chiến cho rằng phải xem xét vụ án trong bối cảnh TP Đà Nẵng khi đó như thế nào, dưới sức ép đưa TP trở thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa trước năm 2020, ông và các bị cáo khác vì mục tiêu chung của TP. Do đó, ông đề nghị HĐXX tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại.

Nói lời sau cùng, Phan Văn Anh Vũ vẫn khẳng định chỉ là người đi mua, còn bán như thế nào là chuyện của bên bán, giá cả, chủ trương cho đổi tên, giảm 10% là “chuyện của nhà nước".

Cựu thượng tá tình báo nhấn mạnh không câu kết với bất kỳ với cán bộ nào, nên quy kết mình "đồng phạm" là không có cơ sở. Bị cáo cũng đề nghị HĐXX tuyên mình vô tội và không phải bồi thường.

Là người tiếp theo, cựu phó chánh Văn Phòng UBND TP Đà Nẵng Đào Tấn Bằng bày tỏ sự biết ơn đối với bị cáo Trần Văn Minh.

"Xin cảm ơn anh Minh, người thủ trưởng cũ của tôi đã xác nhận sự thật rằng bị cáo thực hiện theo mệnh lệnh chỉ đạo và không tham mưu bất cứ đề xuất gì", ông Bằng nói.

Bị cáo này mong HĐXX xem xét những tình tiết giảm nhẹ của mình như phạm tội lần đầu, giữ vai trò giản đơn, thứ yếu, quá trình công tác đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng... để miễn trách nhiệm hình sự.

Tương tự, nhiều bị cáo khác là các cựu cán bộ của UBND TP Đà Nẵng đều mong HĐXX quan tâm xem xét tới quá trình công tác, cống hiến cho TP, xem xét thấu đáo mọi chứng cứ, bối cảnh để tuyên bản án phù hợp.

Chủ tọa phiên tòa cho biết 14 giờ ngày 12-5 tới HĐXX sẽ tuyên án với các bị cáo.