4 bị cáo lãnh án vì giam giữ người trái luật

HĐXX còn phạt bị cáo Ngọc sáu năm tù và Hoanh hai năm tù cùng về tội chứa mại dâm (tổng hợp hình phạt Ngọc phải chịu là 10 năm tù, Hoanh bốn năm tù).



Theo cáo trạng, từ đầu năm 2017 đến đầu năm 2018, bị cáo Ngọc mở quán cà phê My My ở phường 1 1, TP Vũng Tàu và thuê Hoanh, Học, Sang trông coi, quản lý. Tại đây, các bị cáo đã giam giữ những người lao động từ nơi khác đến TP Vũng Tàu tìm việc sau khi những người này đến quán của Ngọc ăn nhậu và thiếu tiền. Đồng thời Ngọc đã cùng Hoanh tổ chức, lôi kéo một số nhân viên nữ của quán đi bán dâm với giá 1 triệu đồng/đêm…

Ngay ngày khai mạc bị cáo Ngọc đã đề nghị HĐXX thay đổi kiểm sát viên vì lý do không khách quan nhưng tòa bác. Ngọc là người kêu oan từ đầu và tòa đã triệu tập ba điều tra viên và một cán bộ công an phường đến để làm sáng tỏ một số tình tiết trong vụ án. Bốn người bị hại được cho rằng bị giam giữ trái pháp luật đều vắng mặt tại tòa, trong đó có một người không rõ lai lịch.

Tại tòa, đại diện VKS cho rằng hành vi của Ngọc đã xâm phạm quyền tự do của bốn người bị hại. Bị cáo Ngọc có vai trò chủ mưu; bị cáo Hoanh là người thực hành; Sang, Học giúp sức tích cực. Bị cáo Ngọc quanh co chối tội, ba bị cáo còn lại thành khẩn khai báo nên cân nhắc mức án.

Tranh luận lại, luật sư bảo vệ Ngọc cho rằng thân chủ bị oan. Bởi cáo trạng mô tả những người bị hại ở trong quán cà phê My My nhưng họ được đi biển trong thời gian được coi là bị giam giữ. Nếu họ bị Ngọc o ép, bóc lột thì họ hoàn toàn có thể tố giác và bỏ trốn. Ba bị cáo Hoanh, Sang, Học đều thừa nhận chỉ giám sát bốn người này chứ không có hành vi dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực. Những người bị hại còn được đi ra ngoài để mua đồ đạc sinh hoạt cá nhân.

Cạnh đó, trong quá trình điều tra, CQĐT đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng, có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án. Cụ thể, tin tố giác của người bị hại được lập lúc 17 giờ ngày 30-1-2018 và kết thúc lúc 18 giờ 30 cùng ngày. Trong khi biên bản kiểm tra quán kết thúc lúc 17 giờ cũng ngày 30-1-2018 mà quãng đường từ quán đến Công an TP Vũng Tàu nếu đi nhanh cũng mất 30 phút. Công an TP Vũng Tàu mời 17 người có mặt ở quán về trụ sở nhưng trong hồ sơ vụ án không có danh sách đầy đủ những người này. Những người bị hại thì chưa được đối chất lời khai với các bị cáo. Một người bị hại lại là người làm chứng cho một người bị hại khác trong khi lấy lời khai?

Ngoài ra việc khám xét nhà ở của vợ chồng bị cáo Ngọc (khác quán My My) được thực hiện khi chưa có lệnh. Theo đơn của chồng bị cáo Ngọc, công an đã chiếm đoạt, đánh tráo một số tài sản và có dấu hiệu làm giả niêm phong khi thực hiện các thủ tục khám xét. Công an không bắt quả tang mà chỉ căn cứ vào lời khai của những người liên quan để buộc tội mua bán dâm là không đúng...

Đáp lại, đại diện VKS cho rằng vấn đề các luật sư đưa ra là chưa thỏa đáng, chưa có chứng cứ đầy đủ. Công an đã tiếp nhận tin báo tội phạm, kiểm tra và khám xét nhà, điều tra, lấy lời khai của những người có liên quan đúng luật định. Với hành vi chứa mại dâm, VKS cho rằng lời khai của những người mua dâm, bán dâm, các nhân chứng và sổ sách ghi chép của quán… đã đủ cơ sở buộc tội.