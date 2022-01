Sáng nay (12-1), TAND quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ mở phiên xử sơ thẩm nhóm năm bị cáo trong vụ phóng hỏa đốt nhà Đội trưởng cảnh sát hình sự quận Thốt Nốt.

Các bị cáo gồm Trần Công Xuân (Chín Xuân, 53 tuổi), Nguyễn Quốc Tài Nguyên (22 tuổi), Hồ Thanh Hải (34 tuổi) bị xét xử về tội Hủy hoại tài sản.

Bị cáo Trịnh Thanh Tú (31 tuổi) về tội Che giấu tội phạm và Nguyễn Minh Tới (40 tuổi, cùng ở quận Thốt Nốt) về tội Không tố giác tội phạm.



Bị cáo Trần Công Xuân được áp giải đến tòa. Ảnh: HD

Theo cáo trạng, ngày 26-6-2020, do có mâu thuẫn nên Nguyên dùng ly bia đánh vào mặt anh LTL gây thương tích.

Nguyên nhờ vợ của Xuân đi thương lượng và khắc phục hậu quả cho nạn nhân 10 triệu đồng, bị hại hứa làm đơn bãi nại và không yêu cầu xử lý hình sự Nguyên.

Do kết quả giám định thương tích anh T. lên đến 27% nên Công an quận Thốt Nốt đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyên. Vụ án được giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội do Thiếu tá Hồ Đình Huyên (Đội trưởng) thụ lý.



Đại diện VKSND quận Thốt Nốt công bố cáo trạng. Ảnh: HD

Sau khi nhận kết luận điều tra, Nguyên về nói cho Xuân nghe. Lúc này Xuân nói “vụ của mày là do thằng Huyên hại. Mày muốn đâm hay đốt nhà nó là tùy mày”.

Trong lúc ăn cơm, Xuân tiếp tục nhắc lại câu nói này với Nguyên, lúc này cũng có mặt Hải, Tới, Tú và Xuân còn kêu Tú đi hành động cùng Nguyên nhưng Tú không đồng ý tham gia. Nghe Xuân nhiều lần tác động, xúi giục, Nguyên đã quyết định thực hiện.



Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HD

Rạng sáng 30-9-2020, Nguyên mua xăng rồi cùng Hải điều khiển xe đến đốt nhà Thiếu tá Huyên. Ngọn lửa bùng lên, rất may ông Huyên cùng người thân chạy ra ngoài kịp thời.

Sau khi gây án, Hải về nói lại cho Xuân hay. Sợ bị Công an phát hiện, Nguyên gặp Hải bàn đi gặp Tú để bàn việc đem xe đi đục, xóa số khung, số máy, tháo biển kiểm soát và tìm chỗ cất xe giùm.

Khoảng hai tháng sau, Nguyên kêu Tú giao xe lại cho Nguyên để đưa cho người bạn tên Phong (Cu Long) đi thực hiện hành vi gây thương tích cho người khác và hiện chiếc xe đang bị tạm giữ ở vụ án liên quan.

Cáo trạng cáo buộc Nguyên và Hải là người trực tiếp sử dụng xăng đốt nhà ông Huyên, hủy hoại một phần căn nhà có giá trị hơn 24 triệu đồng.



Bị cáo Trần Công Xuân. Ảnh: HD

Bị cáo Xuân vì muốn thể hiện bản thân, đã có hành vi kích động, gợi ý, sắp đặt và xúi giục để Nguyễn Quốc Tài Nguyên, Hồ Thanh Hải thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của các bị can Nguyễn Quốc Tài Nguyên, Hồ Thanh Hải, Trần Công Xuân là rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây hoang mang, mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Còn Tú có hành vi sử dụng máy mài, đục để xóa dấu vết là số khung, số máy chiếc xe mô tô, biển kiểm soát là phương tiện mà Nguyên và Hải sử dụng, thực hiện hành vi phạm tội nhằm giúp cho Nguyên và Hải che giấu tội phạm.

Riêng Tới biết rõ bị can Xuân xúi giục để Nguyên và Hải đốt nhà của ông Huyên, nhưng lại không tố giác, cố tình lẩn tránh cơ quan chức năng. Hành vi của Tú và Tới là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến hoạt động tư pháp, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án.

Đại diện VKS đang công bố cáo trạng truy tố các bị cáo.

PLO sẽ tiếp tục thông tin diễn biến phiên tòa đến bạn đọc.