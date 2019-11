7 năm tù vì lỡ đốt rác sau nhà gây cháy rừng Hồng Lĩnh

Ngày 29-11, TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Đình Thành (46 tuổi, trú thôn 7, xã Xuân Hồng) bảy năm tù về tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.



Chỉ vì một phút bất cẩn trong việc đốt rác trong vườn, ông Phan Đình Thành bị phạt bảy năm tù.

HĐXX sơ thẩm cũng tuyên buộc Thành phải bồi thường hơn 2,9 tỉ đồng cho Ban quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) và 232 triệu đồng cho Công ty Xăng dầu Thanh Vân (Hà Tĩnh).

Như đã đưa tin, những ngày cuối tháng 6-2019, thời tiết tại Hà Tĩnh, Nghệ An có nắng nóng 40 độ C, kèm gió lào thổi mạnh. Khoảng 13 giờ chiều 28-6, tại tiểu khu 92 rừng thông trên núi Hồng Lĩnh xảy ra vụ cháy. Do thời tiết nắng nóng gay gắt nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Lửa lan nhanh, khói, bụi lan tỏa ra cả quốc lộ 1A, đường tránh thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) gây ảnh hưởng đến giao thông.



Thành đang diễn tả lại việc đốt rác trong vườn nhà làm lửa bén lên rừng cháy.

Huyện Nghi Xuân đã huy động hàng ngàn người ở Hà Tĩnh dập lửa và 100 hộ dân dưới chân núi Hồng Lĩnh phải di chuyển đến nơi an toàn. Vụ cháy kéo dài đến trưa 30-6, hậu quả khoảng 50 ha rừng đã bị cháy hỏng và chết đứng. Công an huyện Nghi Xuân đã điều tra ra Thành là người gây ra vụ cháy.

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 28-6, Thành ra sau vườn nhà của gia đình thấy có nhiều rác bẩn, lá và cỏ khô nên gom lại ở góc vườn rồi châm lửa đốt. Do nắng nóng, gió tây nam thổi mạnh nên ngọn lửa bùng phát, cháy lan ra khắp vườn. Thành vội vàng chạy đến giếng múc nước dập lửa, đồng thời hô lớn kêu gọi người dân xung quanh đến hỗ trợ dập lửa.



Cảnh sát phun nước dập lửa vụ cháy rừng Hồng Lĩnh vào cuối tháng 6-2019.

Tuy nhiên, sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát, bởi ngọn lửa đã lan rộng sang diện tích rừng bạch đàn và rừng thông giáp với khu vườn gia đình Thành và của ba chủ rừng gồm bà Trần Thị Hiền (trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng), Công ty CP Xăng dầu Thanh Vân và Ban quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh.

Vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại 67 ha rừng thông và bạch đàn bị thiêu trụi. Tổng số cây bị chết là 35.797, trong đó có 35.177 cây thông, 620 cây bạch đàn; thiệt hại hơn 3,2 tỉ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Thành thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt.