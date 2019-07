8 năm tù cho mỗi cựu công an đánh chết dân

Nạn nhân chết tức tưởi Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, tối 9-8-2018, bị cáo Tuấn Anh cùng tổ tuần tra Công an quận Ô Môn tuần tra trên địa bàn. Đến khoảng 23 giờ 30, tổ tuần tra phát hiện anh Hiếu (30 tuổi, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn) chạy xe máy trong tình trạng có biểu hiện say xỉn. Tổ tuần tra yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn nhưng anh Hiếu không hợp tác mà cởi áo thách đố đánh nhau. Anh Hiếu được mời về Công an phường Phước Thới (để nhờ địa điểm) lập biên bản hành chính. Tại đây, anh Hiếu không đồng ý ký biên bản nên bị cáo Nghĩa nhào đến đánh nhiều cái. Sau đó, Tuấn Anh cũng tham gia đánh nạn nhân và được can ngăn nên anh Hiếu ra về. Do quá đau nên anh Hiếu nhờ người đưa vào bệnh viện, đến ngày 13-8-2018 thì tử vong.