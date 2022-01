Sáng 7-1, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành tư pháp - phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022.

Tham mưu những chính sách quan trọng

Phát biểu chỉ đạo công tác của Sở Tư pháp trong năm 2022, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao nỗ lực vượt khó trong đại dịch của ngành tư pháp. Ông kỳ vọng năm 2022, Sở Tư pháp TP.HCM sẽ thực hiện tốt chín nhiệm vụ được TP giao phó.

Trong đó, Sở Tư pháp tiếp tục giữ vững và phát triển mạnh vai trò tham mưu cho UBND TP trong công tác kiểm tra, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt trong vấn đề phê duyệt các đề án phân cấp trung ương cho TP và đề xuất các chính sách đặc thù cho TP Thủ Đức.



Sở Tư pháp TP.HCM nhận cờ thi đua ngành tư pháp năm 2021.

Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Sở Tư pháp cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành tư pháp để người dân và doanh nghiệp tiếp cận theo hướng trực quan, dễ dàng và được hưởng những quyền lợi tối đa nhất. Theo đó, sở cần nghiên cứu, tham mưu cho TP để kiện toàn pháp chế cho các tổng công ty, doanh nghiệp nhằm tăng sức cạnh tranh trước bối cảnh kinh tế toàn cầu.



“Thời gian qua, doanh nghiệp, tổng công ty trong nước còn nhiều vi phạm do chưa nắm vững pháp lý hoặc do quy định pháp luật còn thiếu sót dẫn đến việc thua thiệt trong sân chơi quốc tế. Do đó cần sớm hoàn thiện pháp luật để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước” - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhìn nhận.

Song song đó, Sở Tư pháp cần đổi mới việc giáo dục pháp luật kết hợp với trợ giúp pháp lý để bám sát đời sống người dân; tiếp tục “hướng về cơ sở”, đưa tư pháp gần dân và tăng cường công nghệ thông tin trong công tác quản lý, nhất là trong giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đấu giá tốt bốn lô đất Thủ Thiêm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đánh giá Sở Tư pháp TP.HCM đã thực hiện tốt công tác đấu giá bốn lô đất thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, với diện tích 30.000 m2 và thu về cho ngân sách 37.346 tỉ đồng, cao gấp bảy lần giá khởi điểm.

Chủ động thay đổi, ứng phó COVID-19

Báo cáo tổng kết công tác ngành tư pháp năm 2021, ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, đánh giá dịch COVID-19 tạo nên nhiều vấn đề pháp lý phát sinh nhưng lại cản trở người dân trong công tác tiếp cận pháp luật.

Tuy nhiên, Sở Tư pháp TP.HCM nỗ lực làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành và mạnh dạn đề ra nhiều giải pháp mới trong công tác chuyên môn để thích ứng với đại dịch.

Năm 2021, Sở Tư pháp TP.HCM tiếp tục thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Trong đó, số hồ sơ đăng ký chuyển phát là 21.522, khai trực tuyến là 18.564.

Đặc biệt, Sở Tư pháp TP.HCM nhanh chóng triển khai các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong các hoạt động công chứng, luật sư… nhằm đảm bảo phục vụ người dân liên tục.

Sở Tư pháp TP.HCM đã phối hợp với Sở Y tế, UBND quận, huyện thực hiện việc cấp giấy báo tử và đăng ký khai tử nhanh chóng cho các gia đình nạn nhân mất vì COVID-19; đồng thời hướng dẫn các quận, huyện… chăm sóc, giám hộ trẻ em mồ côi do người thân mất vì COVID-19 và quản lý di sản của người mất khi chưa xác định được người thừa kế.

Riêng công tác kiểm tra, rà soát văn bản pháp luật, sở thực hiện góp ý, thẩm định 293 dự thảo văn bản các loại; kiểm tra 12 quyết định do UBND quận, huyện và TP Thủ Đức ban hành trong năm 2021 và đã hoàn thành 10 chuyên đề ra số (1.028 văn bản quy phạm pháp luật) của trung ương và TP. Đến nay, Sở Tư pháp TP.HCM đã hoàn thành 5/7 nội dung rà soát.

Thay đổi mô hình trợ giúp pháp lý Ông Huỳnh Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP.HCM, cho biết trung tâm đã đề ra sáng kiến “Thay đổi công tác truyền thông trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật ở cơ sở thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19”, để người dân vẫn được trợ giúp pháp lý trong thời gian giãn cách do có dịch bệnh. Theo đó, trung tâm đề nghị các đơn vị (UBND quận, huyện; phường, xã…) đã có kế hoạch khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý, có đơn yêu cầu tư vấn hoặc phiếu khảo sát của người dân trước khi TP thực hiện Chỉ thị 16 gửi hồ sơ về trung tâm. Trợ giúp viên pháp lý tư vấn trực tiếp vào đơn yêu cầu tư vấn, phiếu khảo sát hoặc soạn câu trả lời giải đáp các vướng mắc pháp luật của người dân.